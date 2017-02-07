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7 февраля 2017, 13:02



Норильчане будут ездить на озеро Лама на новых костромских катерах.

По информации пресс-службы компании, договор на сумму 200 млн рублей подписан с Костромским судомеханическим заводом. Согласно документу «Норникель» купит у предприятия пять речных катеров. Новые суда заменят выработавшие свой ресурс катера типа «Заря» и «Луч», которые традиционно использовались для доставки работников Заполярного филиала и всех норильчан к излюбленному месту отдыха на озеро Лама. Только катерами обновление парка спецтехники не ограничится. В этом году в Норильск через Дудинский морской порт уже поступило 13 новых машин. Это гусеничные бульдозеры, автоцистерны для технических растворов, автосамосвалы и автобус для перевозки вахтовых бригад. Вся программа по приобретению нового самоходного оборудования в 2017 году обойдется «Норникелю» в несколько сотен миллионов рублей. К слову, за прошлый год «Норникель» приобрел 84 единицы передвижной техники различного назначения на общую сумму более 630 млн рублей. Компания «Норникель» заключила договор на покупку новых катеров в 2017 году.По информации пресс-службы компании, договор на сумму 200 млн рублей подписан с Костромским судомеханическим заводом. Согласно документу «Норникель» купит у предприятия пять речных катеров. Новые суда заменят выработавшие свой ресурс катера типа «Заря» и «Луч», которые традиционно использовались для доставки работников Заполярного филиала и всех норильчан к излюбленному месту отдыха на озеро Лама.Только катерами обновление парка спецтехники не ограничится. В этом году в Норильск через Дудинский морской порт уже поступило 13 новых машин. Это гусеничные бульдозеры, автоцистерны для технических растворов, автосамосвалы и автобус для перевозки вахтовых бригад. Вся программа по приобретению нового самоходного оборудования в 2017 году обойдется «Норникелю» в несколько сотен миллионов рублей.К слову, за прошлый год «Норникель» приобрел 84 единицы передвижной техники различного назначения на общую сумму более 630 млн рублей.