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7 февраля 2017, 13:11



В Норильске следователи устанавливают обстоятельства гибели мужчины при пожаре.

Ранее в полицию обратилась 27-летняя жительница Норильска, которая сообщила, что этот же мужчина приходил к ней в квартиру и на почве ревности нанес ей несколько ножевых ранений, после чего скрылся. Пострадавшая находится в больнице, состояние ее здоровья вне опасности. Следователи опрашивают знакомых погибшего, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. 3 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение, что в Норильске в одной из квартир города Норильска, расположенной на Ленинском проспекте, обнаружено обгоревшее тело 42-летнего мужчины. Рядом с телом находилась пустая канистра. Вероятно, мужчина облил себя бензином и поджег.Ранее в полицию обратилась 27-летняя жительница Норильска, которая сообщила, что этот же мужчина приходил к ней в квартиру и на почве ревности нанес ей несколько ножевых ранений, после чего скрылся. Пострадавшая находится в больнице, состояние ее здоровья вне опасности.Следователи опрашивают знакомых погибшего, устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.