Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 февраля 2017, 13:19



Лыжня зовет! 11 февраля на лыжной базе "Оль-Гуль" пройдёт XXXV Всероссийская массовая лыжная гонка "Лыжня России - 2017".

На протяжении десятилетий массовые лыжные старты объединяют поклонников одного из самых популярных в мире видов спорта. Количество участников в различных регионах России увеличивается постоянно. Цель "Лыжни России" - привлечение жителей страны к активным занятиям физической культурой и пропаганда здорового образа жизни. Наряду с простыми любителями на старт выходят и профессиональные спортсмены. В программе мероприятия: 08.30 - 11.00 - регистрация участников соревнований. 11.45 - 12.00 - официальная церемония открытия. 12.00 - старт на дистанции 2,5 и 5 км. 12.15 - старт VIP-забега на 2019 метров. 13.30 - 14.30 - церемония награждения победителей и призёров, церемония закрытия. "Лыжня России" проводится ежегодно с 1982 года, в Норильске – с 2013.На протяжении десятилетий массовые лыжные старты объединяют поклонников одного из самых популярных в мире видов спорта. Количество участников в различных регионах России увеличивается постоянно. Цель "Лыжни России" - привлечение жителей страны к активным занятиям физической культурой и пропаганда здорового образа жизни. Наряду с простыми любителями на старт выходят и профессиональные спортсмены.В программе мероприятия:08.30 - 11.00 - регистрация участников соревнований.11.45 - 12.00 - официальная церемония открытия.12.00 - старт на дистанции 2,5 и 5 км.12.15 - старт VIP-забега на 2019 метров.13.30 - 14.30 - церемония награждения победителей и призёров, церемония закрытия.