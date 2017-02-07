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7 февраля 2017, 13:22



Бывший норильчанин будет курировать налоговую реформу в нефтегазовом секторе. Вместо замминистра Кирилла Молодцова налоговую тематику передают первому замминистра Алексею Текслеру.

Представители рынка сообщают, что не удивлены назначением Алексея Текслера, поскольку с осени 2016 года он активно участвовал в обсуждении налоговой реформы и пилотных проектов по налогу на добавленный доход. Таким образом, логично, что министр решил отдать «такую чувствительную тему человеку, которому доверяет». Александр Новак знаком с Алексеем Текслером как минимум со времен работы в Норильске и в Красноярском крае в середине 2000-х годов. Помимо личного доверия, источники полагают, что Кириллу Молодцову не удалось установить стабильный рабочий контакт с Минфином, который также участвует в разработке налоговой реформы. По этой причине, утверждают они, Минфин перешел к практике прямых переговоров с нефтяниками, а влияние Минэнерго на процесс согласования реформы ослабло. Также стоит отметить, 2017 год – последний шанс принять решение о реформе при текущем правительстве до его смены после президентских выборов 2018 года. Напомним, оба ведомства уже несколько лет ведут спор по налоговой реформе, которая предполагает переход на налог на добавленный доход, который будет взиматься с денежного потока. При этом Минфин предлагает обнулить экспортную пошлину на нефть. Однако, по мнению представителей Минэнерго, это ведет к рискам снижения эффективности добычи на месторождениях с льготами по экспортной пошлине и ряду политических рисков. Соответствующий приказ министра энергетики Александра Новака о перераспределении полномочий находится на подписи. Отмечается, что для Кирилла Молодцова это уже второе сужение зоны ответственности. В прошлом году он отдал Текслеру согласование графиков экспорта нефти.Представители рынка сообщают, что не удивлены назначением Алексея Текслера, поскольку с осени 2016 года он активно участвовал в обсуждении налоговой реформы и пилотных проектов по налогу на добавленный доход. Таким образом, логично, что министр решил отдать «такую чувствительную тему человеку, которому доверяет».Александр Новак знаком с Алексеем Текслером как минимум со времен работы в Норильске и в Красноярском крае в середине 2000-х годов. Помимо личного доверия, источники полагают, что Кириллу Молодцову не удалось установить стабильный рабочий контакт с Минфином, который также участвует в разработке налоговой реформы. По этой причине, утверждают они, Минфин перешел к практике прямых переговоров с нефтяниками, а влияние Минэнерго на процесс согласования реформы ослабло.Также стоит отметить, 2017 год – последний шанс принять решение о реформе при текущем правительстве до его смены после президентских выборов 2018 года. Напомним, оба ведомства уже несколько лет ведут спор по налоговой реформе, которая предполагает переход на налог на добавленный доход, который будет взиматься с денежного потока. При этом Минфин предлагает обнулить экспортную пошлину на нефть. Однако, по мнению представителей Минэнерго, это ведет к рискам снижения эффективности добычи на месторождениях с льготами по экспортной пошлине и ряду политических рисков.