Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 февраля 2017, 13:56



В Норильске Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам интернет-торговли.

Телефон горячей линии в Норильске 46-90-83, звонки принимаются с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00. Акция организована Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в преддверии Всемирного дня прав потребителей и проходит на всей территории РФ. С 6 по 20 февраля норильчане могут проконсультироваться по вопросам приобретения товаров и услуг через интернет. Главная цель акции - объяснить гражданам их права, правила возврата и обмена товаров. Только за первый день приема в местное отделение Роспотребнадзора поступило около 10 звонков, сообщила корреспонденту «Заполярки» Ольга Мишина, главный специалист-эксперт территориального отдела. Чаще всего люди интересовались: как действовать, если сроки доставки нарушены или полученный товар не соответствует заявленному?Телефон горячей линии в Норильске 46-90-83, звонки принимаются с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.Акция организована Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в преддверии Всемирного дня прав потребителей и проходит на всей территории РФ.