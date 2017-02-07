Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 февраля 2017, 13:56



Для удобства людей. Пенсионный фонд запускает электронный сервис по распоряжению набором социальных услуг.

Электронная услуга по распоряжению НСУ в настоящее время работает в опытном режиме в двадцати субъектах: Республика Адыгея, Республика Бурятия, Республика Мордовия и др. Красноярский край в их число не вошел, но, как обещают в Пенсионном фонде, в ближайшие месяцы данная услуга будет доступна на всей территории страны. На текущий момент в России проживают около 16 миллионов получателей единой денежной выплаты (ЕДВ), и все они имеют право на НСУ. Он предусматривает лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. Имеющие право на НСУ могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента, максимальный размер которого с 1 февраля составляет 1048,97 рубля в месяц. Вариант предоставления НСУ можно изменить раз в год путем подачи до 1 октября заявления в Пенсионный фонд. С запуском нового электронного сервиса изменить вариант получения НСУ можно будет и в «Личном кабинете гражданина» через интернет. В течение 2016 года количество сервисов кабинета существенно расширилось, в него были добавлены услуги по назначению ЕДВ и информированию о назначенных социальных выплатах, оформлению сертификата материнского капитала, распоряжению его средствами, а также услуги по переводу пенсионных накоплений и их назначению. Электронное заявление о распоряжении НСУ стало первым сервисом «Личного кабинета гражданина», открытым с начала года. В своем «Личном кабинете» гражданин сможет выбрать форму получения набора социальных услуг (НСУ). Сервис позволяет подавать электронное заявление о том, в каком виде - натуральном или денежном - человек хотел бы получать НСУ.Электронная услуга по распоряжению НСУ в настоящее время работает в опытном режиме в двадцати субъектах: Республика Адыгея, Республика Бурятия, Республика Мордовия и др. Красноярский край в их число не вошел, но, как обещают в Пенсионном фонде, в ближайшие месяцы данная услуга будет доступна на всей территории страны.На текущий момент в России проживают около 16 миллионов получателей единой денежной выплаты (ЕДВ), и все они имеют право на НСУ. Он предусматривает лечебные препараты, медицинские изделия, путевку на санаторно-курортное лечение, а также бесплатный проезд к месту лечения. Имеющие право на НСУ могут полностью или частично отказаться от услуг в пользу денежного эквивалента, максимальный размер которого с 1 февраля составляет 1048,97 рубля в месяц.Вариант предоставления НСУ можно изменить раз в год путем подачи до 1 октября заявления в Пенсионный фонд. С запуском нового электронного сервиса изменить вариант получения НСУ можно будет и в «Личном кабинете гражданина» через интернет.В течение 2016 года количество сервисов кабинета существенно расширилось, в него были добавлены услуги по назначению ЕДВ и информированию о назначенных социальных выплатах, оформлению сертификата материнского капитала, распоряжению его средствами, а также услуги по переводу пенсионных накоплений и их назначению. Электронное заявление о распоряжении НСУ стало первым сервисом «Личного кабинета гражданина», открытым с начала года.