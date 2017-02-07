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7 февраля 2017, 13:57



Нефтяники углубились в науку. Результатом пятилетней научно-исследовательской деятельности "Роснефти" в Арктике стал уникальный экологический атлас "Карское море".

Экологический атлас стал первым комплексным справочным изданием, обобщающим результаты научных исследований ученых в Карском море. Он представляет собой собрание научных данных по физической географии, океанологии, гидрометеорологии, экологии и истории исследований Карского моря и прилегающих территорий. В атлас включены интерактивные элементы дополненной реальности. При сканировании некоторых иллюстраций книги с помощью специального мобильного приложения читатель может ознакомиться с дополнительным виртуальным содержанием - видеоматериалами аэросъемки берегов Карского моря. Работая в Арктике, "Роснефть" уделяет значительное внимание изучению состояния и динамики компонентов морской среды на территории. Для повышения уровня знаний, необходимых для планирования и реализации шельфовых проектов, специалисты "Роснефти" в течение нескольких лет реализуют комплексную научно-исследовательскую программу по изучению морей российской Арктики - Карского, Восточно-Сибирского, Чукотского, моря Лаптевых, сообщает интернет-портал "Арктика-инфо". На страницах книги можно узнать об особенностях акватории Карского моря, омывающего Таймырский полуостров в районе устья Енисея, а также о морских млекопитающих и птицах, которые его населяют.Экологический атлас стал первым комплексным справочным изданием, обобщающим результаты научных исследований ученых в Карском море. Он представляет собой собрание научных данных по физической географии, океанологии, гидрометеорологии, экологии и истории исследований Карского моря и прилегающих территорий.В атлас включены интерактивные элементы дополненной реальности. При сканировании некоторых иллюстраций книги с помощью специального мобильного приложения читатель может ознакомиться с дополнительным виртуальным содержанием - видеоматериалами аэросъемки берегов Карского моря.Работая в Арктике, "Роснефть" уделяет значительное внимание изучению состояния и динамики компонентов морской среды на территории. Для повышения уровня знаний, необходимых для планирования и реализации шельфовых проектов, специалисты "Роснефти" в течение нескольких лет реализуют комплексную научно-исследовательскую программу по изучению морей российской Арктики - Карского, Восточно-Сибирского, Чукотского, моря Лаптевых, сообщает интернет-портал "Арктика-инфо".