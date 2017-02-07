Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 февраля 2017, 14:24



В первый месяц текущего года жителям Норильска вернули более одного миллиона рублей за некачественные товары и услуги.

Больше всего люди жаловались на услуги торговли - 83 обращения (61% от общего числа). Причем, чаще жаловались на непродовольственные товары. 15 человек остались недовольны качеством бытовых услуг, недовольство в отношении транспортных услуг высказали девять человек. По четыре претензии было предъявлено на качество жилищно-коммунальных услуг, услуг почты и связи и банковских услуг. Меньше всего жалоб поступило на медицинские услуги – всего две. На прочие виды деятельности составлено 15 обращений. По поступившим обращениям специалисты управления дали: 90 консультаций потребителям и субъектам предпринимательства, оказали помощь в составлении 46 претензий, подготовили шесть проектов исковых заявлений в суд. Получено одно письменное обращение, после рассмотрения которого заявителю направлен ответ. По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 1 млн 96 тыс. 855 руб., из них в добровольном порядке - на сумму 826 тыс. 310 руб., размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 270 тыс. 545 руб. Консультирование граждан по защите прав потребителей, помощь в составлении претензий и исковых заявлений специалисты управления потребительского рынка и услуг оказывают бесплатно. В январе 2017 года в управление потребительского рынка и услуг администрации города Норильска для защиты своих прав потребителей обратились 143 гражданина, из них 7 - индивидуальных предпринимателей (по вопросам разъяснения практики применения действующего законодательства) и 136 потребителей с претензиями на товары и услуги ненадлежащего качества. Из них 55 обращений поступило в Центральном районе, в районах Талнах и Кайеркан - 43 и 45 соответственно.Больше всего люди жаловались на услуги торговли - 83 обращения (61% от общего числа). Причем, чаще жаловались на непродовольственные товары.15 человек остались недовольны качеством бытовых услуг, недовольство в отношении транспортных услуг высказали девять человек. По четыре претензии было предъявлено на качество жилищно-коммунальных услуг, услуг почты и связи и банковских услуг. Меньше всего жалоб поступило на медицинские услуги – всего две. На прочие виды деятельности составлено 15 обращений.По поступившим обращениям специалисты управления дали: 90 консультаций потребителям и субъектам предпринимательства, оказали помощь в составлении 46 претензий, подготовили шесть проектов исковых заявлений в суд. Получено одно письменное обращение, после рассмотрения которого заявителю направлен ответ.По заявленным обращениям за отчетный период потребителям был возмещен ущерб на сумму 1 млн 96 тыс. 855 руб., из них в добровольном порядке - на сумму 826 тыс. 310 руб., размер материальной компенсации, назначенной по решению суда, составил 270 тыс. 545 руб.Консультирование граждан по защите прав потребителей, помощь в составлении претензий и исковых заявлений специалисты управления потребительского рынка и услуг оказывают бесплатно.