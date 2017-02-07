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7 февраля 2017, 14:52



В Норильске число краж имущества и транспортных средств уменьшается, а вот мошенничества с применением информационных технологий – растет. Начальник отдела МВД по г. Норильску Геннадий Маслов озвучил итоги работы за 2016 год.

Начальник отдела МВД особо подчеркнул, что немалую помощь в обеспечении общественного порядка оказывают камеры видеонаблюдения. С увеличением их числа обстановка в городе становится спокойнее, а вероятность установления и привлечения злоумышленников к ответственности значительно повышается. А вот кражи и мошенничества, совершенные с использованием информационных технологий, отмечены ростом. Актуальной остается и проблема хищений через услугу «Мобильный банк». Их число в сравнении с 2015 годом возросло с 90 до 150. Коснувшись темы профилактики экстремизма и терроризма, Геннадий Маслов заверил, что и в этом направлении ведется тщательная работа. В первую очередь проводится мониторинг интернет–ресурсов — выявляются сайты и группы в социальных сетях, через которые распространяется информация экстремистского характера. Обозначил руководитель норильской полиции и ряд задач, на решении которых стражи порядка сконцентрируют усилия в текущем году. Среди них – противодействие преступным проявлениям в экономической сфере, борьба с организованной преступностью и наркобизнесом, обеспечение безопасности дорожного движения. В целом ситуацию с общественной безопасностью в городе Геннадий Маслов охарактеризовал как благоприятную. Подтвердил слова руководителя отдела МВД и председатель Общественного совета при норильской полиции Дмитрий Дубров. Он отметил, что контроль со стороны представителей общественности не дал повода усомниться в том, что в органах правопорядка несут службу опытные и грамотные специалисты. В своем выступлении полковник полиции подчеркнул, по итогам 2016 года общее число зарегистрированных на территории Норильска преступлений по сравнению с 2015 годом снизилось на 113, то есть на 4,7%, в том числе более чем на 26% снизилось количество преступлений тяжких и особо тяжких составов. Отмечено и снижение преступлений, которые представляют наибольшую общественную опасность, таких как грабежи, разбойные нападения, поджоги. Почти на 20% сократилось количество краж из квартир. Их зарегистрировано 25. Почти на столько же уменьшилось число хищений автомототранспортных средств (всего девять).Начальник отдела МВД особо подчеркнул, что немалую помощь в обеспечении общественного порядка оказывают камеры видеонаблюдения. С увеличением их числа обстановка в городе становится спокойнее, а вероятность установления и привлечения злоумышленников к ответственности значительно повышается.А вот кражи и мошенничества, совершенные с использованием информационных технологий, отмечены ростом. Актуальной остается и проблема хищений через услугу «Мобильный банк». Их число в сравнении с 2015 годом возросло с 90 до 150.Коснувшись темы профилактики экстремизма и терроризма, Геннадий Маслов заверил, что и в этом направлении ведется тщательная работа. В первую очередь проводится мониторинг интернет–ресурсов — выявляются сайты и группы в социальных сетях, через которые распространяется информация экстремистского характера.Обозначил руководитель норильской полиции и ряд задач, на решении которых стражи порядка сконцентрируют усилия в текущем году. Среди них – противодействие преступным проявлениям в экономической сфере, борьба с организованной преступностью и наркобизнесом, обеспечение безопасности дорожного движения.В целом ситуацию с общественной безопасностью в городе Геннадий Маслов охарактеризовал как благоприятную. Подтвердил слова руководителя отдела МВД и председатель Общественного совета при норильской полиции Дмитрий Дубров. Он отметил, что контроль со стороны представителей общественности не дал повода усомниться в том, что в органах правопорядка несут службу опытные и грамотные специалисты.