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7 февраля 2017, 14:52

В Норильске число краж имущества и транспортных средств уменьшается, а вот мошенничества с применением информационных технологий – растет. Начальник отдела МВД по г. Норильску Геннадий Маслов озвучил итоги работы за 2016 год.

В своем выступлении полковник полиции подчеркнул, по итогам 2016 года общее число зарегистрированных на территории Норильска преступлений по сравнению с 2015 годом снизилось на 113, то есть на 4,7%, в том числе более чем на 26% снизилось количество преступлений тяжких и особо тяжких составов. Отмечено и снижение преступлений, которые представляют наибольшую общественную опасность, таких как грабежи, разбойные нападения, поджоги. Почти на 20% сократилось количество краж из квартир. Их зарегистрировано 25. Почти на столько же уменьшилось число хищений автомототранспортных средств (всего девять).
Начальник отдела МВД особо подчеркнул, что немалую помощь в обеспечении общественного порядка оказывают камеры видеонаблюдения. С увеличением их числа обстановка в городе становится спокойнее, а вероятность установления и привлечения злоумышленников к ответственности значительно повышается.
А вот кражи и мошенничества, совершенные с использованием информационных технологий, отмечены ростом. Актуальной остается и проблема хищений через услугу «Мобильный банк». Их число в сравнении с 2015 годом возросло с 90 до 150.
Коснувшись темы профилактики экстремизма и терроризма, Геннадий Маслов заверил, что и в этом направлении ведется тщательная работа. В первую очередь проводится мониторинг интернет–ресурсов — выявляются сайты и группы в социальных сетях, через которые распространяется информация экстремистского характера.
Обозначил руководитель норильской полиции и ряд задач, на решении которых стражи порядка сконцентрируют усилия в текущем году. Среди них – противодействие преступным проявлениям в экономической сфере, борьба с организованной преступностью и наркобизнесом, обеспечение безопасности дорожного движения.
В целом ситуацию с общественной безопасностью в городе Геннадий Маслов охарактеризовал как благоприятную. Подтвердил слова руководителя отдела МВД и председатель Общественного совета при норильской полиции Дмитрий Дубров. Он отметил, что контроль со стороны представителей общественности не дал повода усомниться в том, что в органах правопорядка несут службу опытные и грамотные специалисты.

    Список новостей

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15:53   В Норильске сотрудников полиции, причастных к распространению персональных данных детей, пострадавших от педофилов, привлекли к дисциплинарной ответственности. 15:50   Пенсионерам с Крайнего Севера возместят расходы на переезд в Калининградскую область.
15:36   Любителей современного искусства подвергнут исследованию. В числе семи городов, где проведут изучение, и заполярный Норильск. 15:22   Сегодня родители школьников впервые сдают Единый государственный экзамен. Акция проходит по всей России – в пятидесяти регионах страны.
14:52   В Норильске число краж имущества и транспортных средств уменьшается, а вот мошенничества с применением информационных технологий ... 14:24   В первый месяц текущего года жителям Норильска вернули более одного миллиона рублей за некачественные товары и услуги.
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13:56   В Норильске Роспотребнадзор открыл горячую линию по вопросам интернет-торговли. 13:22   Бывший норильчанин будет курировать налоговую реформу в нефтегазовом секторе. Вместо замминистра Кирилла Молодцова налоговую тематику передают первому замминистра Алексею Текслеру.
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13:02   Норильчане будут ездить на озеро Лама на новых костромских катерах. 12:49   «Большой человек из Носковской тундры» отмечает юбилей. В Таймырском Доме народного творчества чествовали почетного гражданина Дудинки Раису Яптунэ.
12:28   Красноярцы пополняют копилку медалей российской сборной России на Универсиаде в Казахстане. 11:46   Дудинского поджигателя, виновного в гибели четверых человек, освободили от уголовной ответственности.
11:43   Арктике нужны специалисты в области логистики, добычи сырья, банковской сферы, а также рабочий персонал. ТАСС опубликовал ... 11:29   Aliexpress фактически отменяет бесплатную доставку.
11:28   Норильчанку будут судить за кражу ювелирных изделий. Женщина дважды наведывалась к приятельнице и каждый раз уходила не с пустыми руками. А вот от правосудия ей теперь не уйти. 11:19   Енисейское речное пароходство ведет активную работу в области обеспечения безопасности.
11:14   Участники программы льготного автокредитования смогут покупать более дорогие машины. 11:13   На корабле и снегоходах. Норильчане примут участие в экспедиции по следам Фритьофа Нансена.

 6 февраля 2017 
17:38   10 февраля в городском Центре культуры Норильска откроется 7-я выставка творческого объединения «Вернисаж». 17:37   В Таймырском доме народного творчества открылась выставка норильского клуба флористов-дизайнеров "Галакс".
17:14   Статья о Норильске вышла в онлайн-версии National Geographic. Материал рассказывает об истории города, его создании, о суровых климатических условиях и жителях города. 16:50   И грянет бал! В Норильске готовится первый Сретенский бал православной молодежи.
16:49   На дне открытых дверей в Норильской епархии норильчане узнали много интересного из жизни прихода, приняли участие в интерактивных кружках, а еще познакомились с удивительной овчаркой. 15:56   Переселение из Арктической зоны России на материк - программа федерального значения. На переселение норильчан в текущем ...
15:23   Уникальный мультимедийный комплекс появился в корпоративном университете "Норильский никель". Теперь конференц-зал оснащен самым современным оборудованием. 13:07   Сотрудники ДПС подвели итоги рейдов «Чистое стекло» и «Нетрезвый водитель», проведенных в выходные дни.
12:44   В Тухардскую тундру готовится арт-экспедиция с участием художников из Скандинавских стран. 12:44   К 350-летнему юбилею Дудинки приурочен спецвыпуск почтовой продукции.
12:42   Начальник Отдела МВД по г. Норильску провел прием граждан по личным вопросам. 12:41   Госавтоинспекторы выясняют обстоятельства ДТП на автодороге Норильск – Кайеркан, в результате которого погибли два человека.
12:41   МФК «Норильский никель» в рамках 14-го тура чемпионата России по мини-футболу среди команд ФОНБЕТ-Суперлиги в двухматчевом противостоянии в Троицке уступил И.С.К. «Дина», - 1:4 и 1:2. 12:41   Вниманию граждан, освободившихся из мест лишения свободы
12:40   Наш земляк, инженер Максим Ляшко, создал уникальный протез руки MaxBionic и участвует со своей разработкой в финале всероссийского онлайн проекта «Битва технологий». 12:38   В Норильске сегодня стартовала продажа билетов на теплоходы на лето 2017 года.
12:38   В России запретят ввоз мяса птицы из европейских стран. 11:52   Для руководящего состава Норильска провели мобилизационные сборы. Руководители администрации города, госучреждений, предприятий и организаций отправились на стрельбы.
11:11   Долги по налогам и за жилищно-коммунальные услуги будут списывать с банковских счетов неплательщиков в ускоренном порядке. ... 11:10   Накануне в полицию поступило сообщение, что в городскую больницу с ножевым ранением поступила 27-летняя местная жительница. По горячим следам полицейские раскрыли тяжкое преступление.

 3 февраля 2017 
17:07   Крупнейший арктический аэропорт станет частным. Одну из важнейших воздушных гаваней красноярского Севера – аэропорт "Хатанга" готовят ... 16:34   Голосуем за своих. Наш земляк инженер Максим Ляшко создал искусственный протез руки и участвует со своей разработкой в финале «Битвы технологий».
15:57   Юных норильчан приглашают на именины домового. 15:42   Аварийное здание на улице Комсомольской, 1, может быть демонтировано к концу августа – началу сентября.
15:30   Норильск обогнал Красноярск, Томск и Иркутск по устойчивости развития. В рейтинге устойчивости российских городов Норильск занял 61-е место из 179. Исследование провело агентство SGM. 15:04   В отделе МВД России по городу Норильску подведут итоги работы за 2016 год.
15:03   На дорогах Большого Норильска стартует рейд "Нетрезвый водитель". С вечера пятницы на протяжении выходных дней норильские ... 15:03   Россиянам разрешат расплачиваться в Турции рублями.
13:58   Материалы для ЕГЭ будут распечатывать прямо в экзаменационных аудиториях. 13:41   Российским банкам дали месяц на подготовку банкоматов к приему карт «Мир».
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10:59   Авиакомпания Nordstar подвела итоги первого дня продажи билетов на период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».

 2 февраля 2017 
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17:16   За первый день продаж авиабилетов на лето 2017 года был раскуплен основной их объем, однако сейчас билеты еще есть. 17:15   Почта России объявляет старт досрочной подписки по ценам прошлого года.
17:15   На вопросы, касающееся сдачи ЕГЭ, ответят специалисты федеральной службы в сфере образования. 16:52   Больше половины билетов первой волны уже проданы.
16:37   Пурга повредила 11 крыш. 16:12   В город идет похолодание.
15:43   Пенсионеры получат помощь на оплату взносов на капремонт. 15:00   В Норильске стартовала операция «Чистое стекло».
13:01   Что нужно развивать в Сибири? 12:28   Оценить качество госуслуг по линии ГИБДД можно на сайте «Ваш контроль».
11:57   С 1 февраля 2017 года в России меняются правила торговли.

 1 февраля 2017 
17:39   В субботу в Отделе МВД России по г. Норильску пройдет единый день приема граждан 17:38   За время шторма в Норильске из города было вывезено порядка 80 тонн снега.
16:08   Первая волна пошла 15:50   Страховые пенсии неработающих пенсионеров увеличиваются на 5,4%.
15:38   Отдел по вопросам миграции информирует иностранных граждан об увеличении размера авансового платежа за патент. 15:37   Глава Норильска Олег Курилов принял участие в расширенном совещании при отделе МВД России по городу Норильску, в ходе которого были подведены итоги работы за 2016 год.
15:37   Максимальная скорость ветра во время прохождения над Норильском циклонов достигала 33 м/с. 15:36   В Норильске стартовал прием заявок на участие в муниципальном этапе конкурса проектов по организации трудового воспитания молодежи.
15:36   В Публичной библиотеке пройдет мастер-класс швейцарского фотографа Беата Швайцера.

 30 января 2017 
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16:37   Услуги МВД России можно получить на Едином портале государственных и муниципальных услуг. 16:36   «Нордстар» готов к перевозке пассажиров в период реконструкции ВПП аэропорта «Норильск».

 27 января 2017 
14:53   На этих выходных синоптики обещают пургу и 20-ти градусный мороз




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