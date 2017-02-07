Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 февраля 2017, 15:22



Сегодня родители школьников впервые сдают Единый государственный экзамен. Акция проходит по всей России – в пятидесяти регионах страны.

Вместе с родителями выпускников в одной из московских школ ЕГЭ сдает и глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Взрослые смогут пройти всю процедуру ЕГЭ - от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен. Экзамен родители сдают только по одному предмету - по русскому языку, но в сокращенном варианте. И, конечно, задания отличаются от тех, что попадутся выпускникам на ЕГЭ в июне. В рамках акции родители зарегистрируются на сдачу экзамена, заполнят бланки, увидят, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, напишут небольшую работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на экзаменах, и узнают свой результат. Как уточнили в ведомстве, вместе с Сергеем Кравцовым экзамен в этом пункте сдадут ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков-младший, актер Игорь Верник, лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев, руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина, ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, а также родители выпускников этого года и журналисты. 7 февраля акцию проводят около 50 регионов России, в остальных подобные мероприятия пройдут в течение этого месяца. В них примут участие представители региональных властей, министры образования, которые расскажут и покажут родителям и журналистам, как будет проходить экзаменационная кампания 2017 года. Главная цель – познакомить родителей с процедурой итоговой аттестации, чтобы потом они смогли поделиться опытом с детьми и настроить их на успешную сдачу экзамена.Вместе с родителями выпускников в одной из московских школ ЕГЭ сдает и глава Рособрнадзора Сергей Кравцов. Взрослые смогут пройти всю процедуру ЕГЭ - от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен. Экзамен родители сдают только по одному предмету - по русскому языку, но в сокращенном варианте. И, конечно, задания отличаются от тех, что попадутся выпускникам на ЕГЭ в июне.В рамках акции родители зарегистрируются на сдачу экзамена, заполнят бланки, увидят, как осуществляется контроль на госэкзамене, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы, напишут небольшую работу, составленную из заданий, аналогичных тем, что будут на экзаменах, и узнают свой результат.Как уточнили в ведомстве, вместе с Сергеем Кравцовым экзамен в этом пункте сдадут ведущий Премьер-лиги КВН Александр Масляков-младший, актер Игорь Верник, лидер группы "Моральный кодекс" Сергей Мазаев, руководитель департамента образования Москвы Исаак Калина, ректор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Маргарита Русецкая, а также родители выпускников этого года и журналисты.7 февраля акцию проводят около 50 регионов России, в остальных подобные мероприятия пройдут в течение этого месяца. В них примут участие представители региональных властей, министры образования, которые расскажут и покажут родителям и журналистам, как будет проходить экзаменационная кампания 2017 года.