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7 февраля 2017, 15:36



Любителей современного искусства подвергнут исследованию. В числе семи городов, где проведут изучение, и заполярный Норильск.

Проект будет в семи городах, но первым под исследование попадет Екатеринбург. Также зрителей будут изучать в Нижнем Новгороде, Норильске, Перми, Томске, Тюмени и Челябинске. Для исследования подбирались города с различной ситуацией по количеству институтов и площадок современного искусства и современной культуры, интенсивности событийной жизни, вовлеченности горожан в пространство современного искусства. По словам организаторов, проблема проекта заключается в том, что до сих пор нет методов исследования аудитории современного искусства. К примеру, эксперты не готовы дать объяснение прошлогоднего феномена взрывного интереса российской публики к творчеству Серова или Айвазовского. Выработка новых методик займет 3-3,5 месяца. Пилотные исследования должны начаться в Екатеринбурге уже во время традиционной майской «Ночи музеев». Затем в исследование включатся все семь городов. «В больших городах России в последние пару лет наблюдается развитие площадок и проектов, связанных с современным искусством и новыми формами существования культуры. Горожане вообще стали чаще ходить на выставки, фестивали и в новые галереи. В каждом городе складывается своя уникальная ситуация, связанная с наличием сильных субъектов культурной жизни, – рассуждает кандидат политических наук, руководитель научно-просветительского отдела Уральского филиала РОСИЗО-ГЦСИ Дмитрий Москвин. – Где-то, как в Екатеринбурге, возникает мощная конкуренция институций, приводящая к росту качества мероприятий и увеличению их интенсивности. Где-то пока существует только одна точка притяжения, но есть потенциал для возникновения новых. На этом фоне выясняется, что в России до сих пор не проведено масштабных исследований поведения зрительской аудитории в области современного искусства. Кто ходит на выставки, перформансы и променад-спектакли? Почему людям интересно или, наоборот, безынтересно современное искусство? Что может способствовать росту заинтересованности и, соответственно, увеличению зрительских потоков? Масса вопросов, на которые мы будем искать ответы в течение года исследовательской работы в семи очень разных городах России». Результаты исследования и описание методик изучения аудитории современного искусства в России будут изложены в книге, презентация которой состоится на Международном музейном форуме «Интермузей-2018». За изучение аудитории современного искусства возьмутся сотрудники сразу нескольких организаций: центра поддержки и развития современного искусства «ЗААРТ», Уральского филиала РОСИЗО-ГЦСИ, Екатеринбургской академия современного искусства (ЕАСИ) и фонда «Социум» при поддержке Благотворительного фонда Владимира Потанина.Проект будет в семи городах, но первым под исследование попадет Екатеринбург. Также зрителей будут изучать в Нижнем Новгороде, Норильске, Перми, Томске, Тюмени и Челябинске. Для исследования подбирались города с различной ситуацией по количеству институтов и площадок современного искусства и современной культуры, интенсивности событийной жизни, вовлеченности горожан в пространство современного искусства.По словам организаторов, проблема проекта заключается в том, что до сих пор нет методов исследования аудитории современного искусства. К примеру, эксперты не готовы дать объяснение прошлогоднего феномена взрывного интереса российской публики к творчеству Серова или Айвазовского.Выработка новых методик займет 3-3,5 месяца. Пилотные исследования должны начаться в Екатеринбурге уже во время традиционной майской «Ночи музеев». Затем в исследование включатся все семь городов.«В больших городах России в последние пару лет наблюдается развитие площадок и проектов, связанных с современным искусством и новыми формами существования культуры. Горожане вообще стали чаще ходить на выставки, фестивали и в новые галереи. В каждом городе складывается своя уникальная ситуация, связанная с наличием сильных субъектов культурной жизни, – рассуждает кандидат политических наук, руководитель научно-просветительского отдела Уральского филиала РОСИЗО-ГЦСИ Дмитрий Москвин. – Где-то, как в Екатеринбурге, возникает мощная конкуренция институций, приводящая к росту качества мероприятий и увеличению их интенсивности. Где-то пока существует только одна точка притяжения, но есть потенциал для возникновения новых. На этом фоне выясняется, что в России до сих пор не проведено масштабных исследований поведения зрительской аудитории в области современного искусства. Кто ходит на выставки, перформансы и променад-спектакли? Почему людям интересно или, наоборот, безынтересно современное искусство? Что может способствовать росту заинтересованности и, соответственно, увеличению зрительских потоков? Масса вопросов, на которые мы будем искать ответы в течение года исследовательской работы в семи очень разных городах России».Результаты исследования и описание методик изучения аудитории современного искусства в России будут изложены в книге, презентация которой состоится на Международном музейном форуме «Интермузей-2018».