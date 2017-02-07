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7 февраля 2017, 15:50



Пенсионерам с Крайнего Севера возместят расходы на переезд в Калининградскую область.

Чтобы вернуть деньги, потраченные на переезд, нужно обратиться в Пенсионный фонд России по Калининградской области, то есть уже по новому месту жительства. В 2016 году такой услугой в Янтарном крае уже воспользовались 254 пенсионера. Общая сумма выплат составила 13 миллионов 800 тысяч рублей. Компенсация предоставляется один раз в размере фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда и перевозки багажа пенсионера и членов его семьи. Важно, чтобы стоимость проезда не превышала затрат по кратчайшему маршруту или беспересадочному маршруту следования. Получить компенсацию могут те, кто проживает на Крайнем Севере или территориях, приравненных к нему.Чтобы вернуть деньги, потраченные на переезд, нужно обратиться в Пенсионный фонд России по Калининградской области, то есть уже по новому месту жительства. В 2016 году такой услугой в Янтарном крае уже воспользовались 254 пенсионера. Общая сумма выплат составила 13 миллионов 800 тысяч рублей.