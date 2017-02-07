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7 февраля 2017, 15:53



В Норильске сотрудников полиции, причастных к распространению персональных данных детей, пострадавших от педофилов, привлекли к дисциплинарной ответственности.

Факт распространения персональных данных детей возмутил городскую общественность. Как сообщил на пресс-конференции начальник городского отдела МВД России Геннадий Маслов, он назначил служебную проверку. По ее результатам два должностных лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности. Что касается лиц, совершивших преступления в отношении несовершеннолетних, поиск их продолжается. В социальные сети и мобильные приложения города в текущем году попала информация о двух несовершеннолетних, пострадавших от действий педофилов. Один случай произошел в Талнахе, другой - в Норильске. В обоих случаях информация распространялась с указанием персональных данных детей, что является грубым нарушением законодательства.Факт распространения персональных данных детей возмутил городскую общественность. Как сообщил на пресс-конференции начальник городского отдела МВД России Геннадий Маслов, он назначил служебную проверку. По ее результатам два должностных лица привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.Что касается лиц, совершивших преступления в отношении несовершеннолетних, поиск их продолжается.