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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
16:47 «Райскими яблоками» отметил свое 45-летие культурно-досуговый центр имени Владимира Высоцкого.
16:32 Стартовала продажа билетов из Норильска в Белгород. Рейсы выполняются через Нижний Новгород.
15:53 В Норильске сотрудников полиции, причастных к распространению персональных данных детей, пострадавших от педофилов, привлекли к дисциплинарной ответственности.
15:50 Пенсионерам с Крайнего Севера возместят расходы на переезд в Калининградскую область.
15:36 Любителей современного искусства подвергнут исследованию. В числе семи городов, где проведут изучение, и заполярный Норильск.
15:22 Сегодня родители школьников впервые сдают Единый государственный экзамен. Акция проходит по всей России – в пятидесяти регионах страны.
14:52 В Норильске число краж имущества и транспортных средств уменьшается, а вот мошенничества с применением информационных технологий – растет. Начальник отдела МВД по г. Норильску Геннадий Маслов озвучил итоги работы за 2016 год.
14:24 В первый месяц текущего года жителям Норильска вернули более одного миллиона рублей за некачественные товары и услуги.
13:57 Нефтяники углубились в науку. Результатом пятилетней научно-исследовательской деятельности "Роснефти" в Арктике стал уникальный экологический атлас "Карское море".
13:56 Для удобства людей. Пенсионный фонд запускает электронный сервис по распоряжению набором социальных услуг.[все новости]
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