Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

7 февраля 2017, 16:32



Стартовала продажа билетов из Норильска в Белгород. Рейсы выполняются через Нижний Новгород.

Обратно вылетать самолет будет в этот же день в 21.40 также с посадкой в аэропорту Нижнего Новгорода. В Норильске воздушное судно приземлится в четверг в 8.15. В результате время полета составит 6 часов 35 минут. На лето выполнение рейсов будет прервано из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Полеты возобновятся в сентябре. Продажа билетов на рейс Белгород – Нижний Новгород – Норильск уже стартовала. Воздушным мостом три города свяжет авиакомпания «Нордстар». Рейсы начнут выполняться с мая 2017 года по средам на самолетах «Боинг 737-800». Из Норильска лайнер будет отправляться в 15.00. Через 4 часа 5 минут он приземлится в Нижнем Новгороде, после чего продолжит путь в Белгород. Общее время полета составляет 6 часов 50 минут.Обратно вылетать самолет будет в этот же день в 21.40 также с посадкой в аэропорту Нижнего Новгорода. В Норильске воздушное судно приземлится в четверг в 8.15. В результате время полета составит 6 часов 35 минут.На лето выполнение рейсов будет прервано из-за реконструкции взлетно-посадочной полосы в аэропорту Норильска. Полеты возобновятся в сентябре. Продажа билетов на рейс Белгород – Нижний Новгород – Норильск уже стартовала.