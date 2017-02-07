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7 февраля 2017, 16:47



«Райскими яблоками» отметил свое 45-летие культурно-досуговый центр имени Владимира Высоцкого.

Зрители, приглашенные на юбилейный вечер, высоко оценили мастерство поющих актеров Алексея Зыкова и Людмилы Татаровой-Джигурды. Вместе с ними приезжали и режиссер-постановщик спектакля Рашид Тугушев и журналист Александр Кунин, пресс-секретарь Никиты Высоцкого, который является художественным руководителем постановки. Показ спектакля состоялся благодаря поддержке управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска и Фонда культурных инициатив. Первые зрители пришли в кинотеатр "Талнах" - так до 1989 года назывался КДЦ - 6 февраля 1972 года. В 1985 году здесь родился клуб любителей творчества Владимира Высоцкого "Нерв", по инициативе которого кинотеатру было присвоено звание народного любимца. Благодаря деятельности клуба о КДЦ узнали в разных городах страны, а несколько лет назад представителей культурно-досугового центра пригласили на фестиваль памяти В. Высоцкого "Свой остров" в Новосибирск. Там талнахцы познакомились с московскими создателями спектакля "Райские яблоки", посвященного творчеству знаменитого барда и актера. Показ этой музыкальной постановки, которую знатоки называют "одной из лучших, посвященных жизни и творчеству В. Высоцкого", и стал главным подарком к юбилею культурно-досугового центра имени В. Высоцкого.Зрители, приглашенные на юбилейный вечер, высоко оценили мастерство поющих актеров Алексея Зыкова и Людмилы Татаровой-Джигурды. Вместе с ними приезжали и режиссер-постановщик спектакля Рашид Тугушев и журналист Александр Кунин, пресс-секретарь Никиты Высоцкого, который является художественным руководителем постановки. Показ спектакля состоялся благодаря поддержке управления по делам культуры и искусства администрации города Норильска и Фонда культурных инициатив.