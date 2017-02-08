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8 февраля 2017, 11:02



София и Артем – оказались самыми популярными именами среди новорожденных норильчан в 2016-м.

На первой строчке женских имен София - такое имя дали 48 девочкам, Марией назвали своих малышек 33 мамы, а Евой – 24, далее по списку Милана, Алина, Софья. Среди мужских имен лидирует Артем - его получили в 2016 году 45 мальчиков. В тройке лидеров также Илья и Сергей. В последнее время все чаще родители стараются выбирать для своих малышей необычные имена, похоже, это становится модной тенденцией. В Норильске с прошлого года живут девочки с такими редкими именами, как: Доминикана, Оливия, Аврора, Мелисса, Златислава, Евангелина, Аксинья, Виктория-Элизабет. В 2016 году список необычных мальчишечьих имен пополнили: Марсель и Максимилиан, а еще стали популярными старорусские имена: Ратибор, Пантелеймон, Лука, Савва, Гордей. Всего в Центральном районе Норильска в 2016 –м на свет появились 1700 малышей, в январе текущего года – 108. Представители местного территориального отдела ЗАГС поделились рейтингом имен, которые выбирали родители для своих малышей в прошлом году.На первой строчке женских имен София - такое имя дали 48 девочкам, Марией назвали своих малышек 33 мамы, а Евой – 24, далее по списку Милана, Алина, Софья.Среди мужских имен лидирует Артем - его получили в 2016 году 45 мальчиков. В тройке лидеров также Илья и Сергей.В последнее время все чаще родители стараются выбирать для своих малышей необычные имена, похоже, это становится модной тенденцией. В Норильске с прошлого года живут девочки с такими редкими именами, как: Доминикана, Оливия, Аврора, Мелисса, Златислава, Евангелина, Аксинья, Виктория-Элизабет.В 2016 году список необычных мальчишечьих имен пополнили: Марсель и Максимилиан, а еще стали популярными старорусские имена: Ратибор, Пантелеймон, Лука, Савва, Гордей.Всего в Центральном районе Норильска в 2016 –м на свет появились 1700 малышей, в январе текущего года – 108.