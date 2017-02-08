Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 февраля 2017, 11:20



И снова ревность привела к трагедии. Житель Норильска нанес многочисленные ножевые ранения бывшей супруге, затем решил покончить с собой.

«Оба реанимобиля были задействованы в полном объеме. Потому что с множественными ранениями мы госпитализировали женщину 24 лет. И с ножевыми ранениями грудной клетки мы госпитализировали 33-летнего мужчину», - рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи г. Норильска Владимир Мороз. По предварительной версии, множественные ножевые ранения своей бывшей жене мужчина нанес на почве ревности. А потом попытался покончить с собой. В настоящее время оба находятся в городской больнице. Женщина лежит в реанимации в крайне тяжелом состоянии. А вот здоровью ревнивого мужчины ничего не угрожает. На станцию скорой помощи сообщили, что в одной из квартир на Ленинском проспекте, 20, - двое пострадавших. По указанному адресу выехали две реанимационные бригады.«Оба реанимобиля были задействованы в полном объеме. Потому что с множественными ранениями мы госпитализировали женщину 24 лет. И с ножевыми ранениями грудной клетки мы госпитализировали 33-летнего мужчину», - рассказал главный врач станции скорой медицинской помощи г. Норильска Владимир Мороз.По предварительной версии, множественные ножевые ранения своей бывшей жене мужчина нанес на почве ревности. А потом попытался покончить с собой.В настоящее время оба находятся в городской больнице. Женщина лежит в реанимации в крайне тяжелом состоянии. А вот здоровью ревнивого мужчины ничего не угрожает.