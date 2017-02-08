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8 февраля 2017, 11:45



Убийце врача норильского кожно-венерологического диспансера назначили третью психолого-психиатрическую экспертизу.

В течение четырех месяцев ведения дела собраны доказательства, проведены следственные эксперименты и экспертизы. При этом две психолого-психиатрические экспертизы - одна в Норильске и одна в Красноярске - однозначных результатов не дали. Поэтому решили назначить третью. Проведут ее в Москве. «Сейчас идет процедура этапирования. И уже по итогам данной экспертизы, которая будет исчерпывающая, будут сделаны выводы о том, в каком состоянии находился обвиняемый в момент совершения преступления»,- отметил Антон Лобасев, заместитель руководителя Следственного отдела по г. Норильску ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю. От выводов московских экспертов будет зависеть, какое наказание понесет бывший пациент диспансера. Напомним, трагедия произошла 11 октября 2016 года в вестибюле кожно-венерологического диспансера. Мужчина застрелил врача и скрылся. Задержали его в тот же день. Убийцей оказался уроженец Норильска, холостой, бездетный и ранее не судимый. На допросах свою вину мужчина не признавал, а свой поступок объяснил недовольством отношения врачей к себе и качеством назначенного лечения.В течение четырех месяцев ведения дела собраны доказательства, проведены следственные эксперименты и экспертизы. При этом две психолого-психиатрические экспертизы - одна в Норильске и одна в Красноярске - однозначных результатов не дали. Поэтому решили назначить третью. Проведут ее в Москве.«Сейчас идет процедура этапирования. И уже по итогам данной экспертизы, которая будет исчерпывающая, будут сделаны выводы о том, в каком состоянии находился обвиняемый в момент совершения преступления»,- отметил Антон Лобасев, заместитель руководителя Следственного отдела по г. Норильску ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.От выводов московских экспертов будет зависеть, какое наказание понесет бывший пациент диспансера.