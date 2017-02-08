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8 февраля 2017, 11:55



Госдума намерена бессрочно продлить бесплатную приватизацию жилья. Сегодня парламентарии рассмотрят законопроект во втором чтении.

На встречах с избирателями депутаты выяснили, что многие россияне не успели приватизировать свое жилье. Поэтому фракция пришла к выводу о необходимости принять решение о бессрочном продлении приватизации. Пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова подтвердила, что кабмин решил отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья. По ее словам, прозвучавшее на совещании соответствующее предложение Медведева поддержали присутствовавшие единороссы и профильные министры. Полпред президента в Госдуме Гарри Минх сообщил ТАСС, что администрация главы государства согласна с бессрочным продлением всеобщей приватизации жилья. По действующему законодательству приватизация должна завершается 1 марта текущего года. Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем - до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года. В первоначальной редакции законопроект продлевал бесплатную приватизацию жилья до 2020 года для отдельных категорий граждан, в том числе крымчан и жителей аварийных домов. По инициативе "Единой России" в него планируется внести поправку, которая сделает это право всеобщим и бессрочным.На встречах с избирателями депутаты выяснили, что многие россияне не успели приватизировать свое жилье. Поэтому фракция пришла к выводу о необходимости принять решение о бессрочном продлении приватизации.Пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова подтвердила, что кабмин решил отказаться от ограничения сроков бесплатной приватизации жилья. По ее словам, прозвучавшее на совещании соответствующее предложение Медведева поддержали присутствовавшие единороссы и профильные министры.Полпред президента в Госдуме Гарри Минх сообщил ТАСС, что администрация главы государства согласна с бессрочным продлением всеобщей приватизации жилья.По действующему законодательству приватизация должна завершается 1 марта текущего года. Ранее сроки окончания бесплатной приватизации неоднократно переносились: сначала до 1 марта 2010 года, затем - до 1 марта 2013 года, до 1 марта 2015 года, до 1 марта 2016 года и до 1 марта 2017 года.