Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 февраля 2017, 12:34



Глава Норильска Олег Курилов и руководитель администрации города Евгений Поздняков поздравили норильчан с Днем российской науки.

В современном мире значение науки трудно переоценить. Настоящее и будущее города, региона и страны напрямую зависит от состояния научной базы. Именно она является основным ресурсом промышленного и социально-экономического развития. В науке не бывает мелочей: незначительное, казалось бы, исследование способно привести к масштабным открытиям, а те, в свою очередь, изменить устоявшийся взгляд на привычный вещи. Достижения норильчан снискали заслуженное уважение коллег из других регионов. Ваши труды являются импульсом для совершенствования различных сфер жизни и дальнейшего развития всего региона. С праздником всех, кто причастен к сфере исследований и открытий! Неиссякаемой энергии и ярких идей! Уважаемые норильчане!В современном мире значение науки трудно переоценить. Настоящее и будущее города, региона и страны напрямую зависит от состояния научной базы. Именно она является основным ресурсом промышленного и социально-экономического развития.В науке не бывает мелочей: незначительное, казалось бы, исследование способно привести к масштабным открытиям, а те, в свою очередь, изменить устоявшийся взгляд на привычный вещи.Достижения норильчан снискали заслуженное уважение коллег из других регионов. Ваши труды являются импульсом для совершенствования различных сфер жизни и дальнейшего развития всего региона.С праздником всех, кто причастен к сфере исследований и открытий! Неиссякаемой энергии и ярких идей!