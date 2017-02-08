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8 февраля 2017, 13:24



В Норильске после капитального ремонта готовится к заселению жилой дом на Кирова, 1. Глава города Олег Курилов побывал сегодня на объекте.

Глава города Олег Курилов дал высокую оценку проведенным работам и подчеркнул, что по закону власти города не должны предоставлять жилье собственникам из аварийного жилья, но муниципалитет идет навстречу горожанам и заботится о достойном уровне жизни людей. Проектно-сметную документацию на реконструкцию жилого дома на Кирова, 1, начали готовить в 2011 году. К ремонтным работам приступили в 2014 году. Велись работы в рамках четырехстороннего соглашения. Сегодня дом готов к заселению. Более половины квартир уже распределено. Квартиры в обновленном доме получат очередники по соцнайму, переселенцы из аварийного жилья и приглашенные с материка специалисты.Глава города Олег Курилов дал высокую оценку проведенным работам и подчеркнул, что по закону власти города не должны предоставлять жилье собственникам из аварийного жилья, но муниципалитет идет навстречу горожанам и заботится о достойном уровне жизни людей.