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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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Новости:
18:04 Памятный митинг, выставки, соревнования - в Норильске стартовал цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.
17:45 «Весна» идет. Актеры Норильского заполярного театра драмы готовятся выступить на двух значимых фестивалях.
17:35 Таймыр - единственный такой. Ученые Уральского федерального университета предлагают создать на полуострове национальный парк.
17:28 10 февраля в 18:00 в Музее Норильска состоится презентация выставочного проекта «От ясачного зимовья до столицы Таймыра», посвященного 350-летию города Дудинки.
17:27 Дом на Кирова, 1, отремонтированный в рамках четырехстороннего соглашения, готов принять первых жильцов.
17:20 В пятницу, 10 февраля, стартует 18-й по счету городской фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна».
16:51 Миру – «Мир». Руководитель администрации Норильска Евгений Поздняков прокомментировал старт очередного этапа благотворительной программы ГМК «НН» «Мир новых возможностей».
16:50 «Норникель» получил Гран-при конкурса РСПП за экологическую ответственность. Итоги конкурса подведены сегодня.
15:46 9 и 10 февраля в Норильске пройдет региональный отборочный фестиваль робототехники. На два дня станция юных техников превратится в настоящее поле боя для роботов.
15:13 На лед – ни ногой! Норильчан приглашают принять участие в добровольной акции.[все новости]
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