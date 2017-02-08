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8 февраля 2017, 13:34



В понедельник представители ГУ МВД по Красноярскому краю проведут прием граждан в Норильске.

Заместитель начальника Инспекции ГУ МВД России по Красноярскому краю полковник внутренней службы Евгений Карпушкин и главный инспектор Инспекции ГУ МВД России по Красноярскому краю майор внутренней службы Вадим Зарс проведут личный прием граждан в Норильске. Прием состоится 13 февраля 2017 года с 17.00 до 19.00 часов в здании Отдела МВД России по г. Норильску по адресу: ул. Бегичева, 9. Предварительная запись по телефону: 47-24-99 В понедельник представители ГУ МВД по Красноярскому краю проведут прием граждан в Норильске.Заместитель начальника Инспекции ГУ МВД России по Красноярскому краю полковник внутренней службы Евгений Карпушкин и главный инспектор Инспекции ГУ МВД России по Красноярскому краю майор внутренней службы Вадим Зарс проведут личный прием граждан в Норильске.Прием состоится 13 февраля 2017 года с 17.00 до 19.00 часов в здании Отдела МВД России по г. Норильску по адресу: ул. Бегичева, 9. Предварительная запись по телефону: 47-24-99