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8 февраля 2017, 13:54



В армию – раз в год. Полсотни тундровиков Таймыра и Ямала пополнили ряды

По информации штаба Центрального военного округа, в Красноярском крае с полуострова Таймыр доставлены порядка 20 призывников, а из тундры Ямало-Ненецкого автономного округа – более 30. На призывных комиссиях и в воинских частях каждый призывник прошел медицинские осмотры, психологические тестирования и индивидуальные беседы. Всего осенью 2016 года было призвано и направлено к местам прохождения воинской службы 152 тыс. граждан. В ходе осенней призывной кампании из арктической тундры в военкоматы административных центров северных территорий на вертолетах были доставлены более 50 тундровиков. Связано это с тем, что на Таймыре и Ямале призыв на военную службу производится один раз в год.По информации штаба Центрального военного округа, в Красноярском крае с полуострова Таймыр доставлены порядка 20 призывников, а из тундры Ямало-Ненецкого автономного округа – более 30.На призывных комиссиях и в воинских частях каждый призывник прошел медицинские осмотры, психологические тестирования и индивидуальные беседы.Всего осенью 2016 года было призвано и направлено к местам прохождения воинской службы 152 тыс. граждан.