Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 февраля 2017, 14:00



Я служил! Норильчане могут принять участие во всероссийской акции.

В преддверии 23 февраля каждый отдавший долг Родине сможет поделиться историями из своей службы — рассказать о запомнившихся моментах и интересных случаях. А также сопроводить их фотографиями и видео. Все это можно сделать под хэштегом #ЯСлужил. Акция позволит принимать участие в обсуждении армейских историй, привлекать к нему друзей и знакомых, находить однополчан и друзей по службе. Дню защитника Отечества посвящена новая акция Министерства обороны России. Военное ведомство запустило в социальных сетях акцию «Я Служил».В преддверии 23 февраля каждый отдавший долг Родине сможет поделиться историями из своей службы — рассказать о запомнившихся моментах и интересных случаях. А также сопроводить их фотографиями и видео. Все это можно сделать под хэштегом #ЯСлужил.Акция позволит принимать участие в обсуждении армейских историй, привлекать к нему друзей и знакомых, находить однополчан и друзей по службе.