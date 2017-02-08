Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 февраля 2017, 14:30



На 2017 год продлен запрет на вылов нельмы на водных объектах Таймыра, включая Пясинский бассейн.

В заседании комиссии и принятии решения участвовали депутаты Таймырской районной Думы, представители администрации муниципального района и специалисты Енисейского территориального управления рыболовства. Нормы вылова водных биоресурсов определены для пеляди, муксуна, сига, омуля, чира, корюшки, ряпушки, налима и окуня. В первую очередь квоты выделены представителям коренных малочисленных народов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности. От данной категории таймырцев на 2017 год поступило 1006 заявок, от приверженцев спортивного и любительского рыболовства – всего три. Таким образом квота на добычу водных биоресурсов для представителей коренных народов Таймыра на 2017 год составила 325,45 тонны рыбы, для организации спортивного и любительского рыболовства - всего четыре тонны. Они-то и будут предложены рыбакам-любителям на реке Енисей через хозяйствующие субъекты ООО «Север» и ФГБУ «Енисейрыбвод», на озерах бассейна реки Пясина через местную общественную организацию охотников и рыболовов г. Норильска. Такое решение приняла специальная комиссия в связи с тем, что эта порода рыбы относится к ценным и категорически запрещена к вылову наряду с осетром.В заседании комиссии и принятии решения участвовали депутаты Таймырской районной Думы, представители администрации муниципального района и специалисты Енисейского территориального управления рыболовства. Нормы вылова водных биоресурсов определены для пеляди, муксуна, сига, омуля, чира, корюшки, ряпушки, налима и окуня. В первую очередь квоты выделены представителям коренных малочисленных народов в целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности. От данной категории таймырцев на 2017 год поступило 1006 заявок, от приверженцев спортивного и любительского рыболовства – всего три.Таким образом квота на добычу водных биоресурсов для представителей коренных народов Таймыра на 2017 год составила 325,45 тонны рыбы, для организации спортивного и любительского рыболовства - всего четыре тонны. Они-то и будут предложены рыбакам-любителям на реке Енисей через хозяйствующие субъекты ООО «Север» и ФГБУ «Енисейрыбвод», на озерах бассейна реки Пясина через местную общественную организацию охотников и рыболовов г. Норильска.