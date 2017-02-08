Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 февраля 2017, 15:13



На лед – ни ногой! Норильчан приглашают принять участие в добровольной акции.

Для участия необходимо до 26 февраля текущего года в личном кабинете на официальном сайте организатора http://ФедеральныеВести.РФ разместить свой рисунок или презентацию, написать краткое эссе, сочинить стихотворение, придумать краткий слоган или баннер на тему акции, предложить дизайн эмблемы или значка. Всем участникам бесплатно будут представлены: личный кабинет, набор необходимых интернет-сервисов и диплом участника в электронном виде. По итогам акции будет определен список активных участников по номинациям: «Образовательная организация – активный участник акции», «Учитель – активный участник акции», «Учащийся – активный участник акции», «Гражданин РФ – активный участник». Первое приглашение получили власти Таймыра. В преддверии весенне-зимнего периода портал «ФедеральныеВести.РФ» приглашает принять участие в добровольной акции «Не ходи по тонкому льду!». Акция посвящена детской безопасности на водоемах и направлена на профилактику детского травматизма и случаев трагической гибели детей.Для участия необходимо до 26 февраля текущего года в личном кабинете на официальном сайте организатора http://ФедеральныеВести.РФ разместить свой рисунок или презентацию, написать краткое эссе, сочинить стихотворение, придумать краткий слоган или баннер на тему акции, предложить дизайн эмблемы или значка. Всем участникам бесплатно будут представлены: личный кабинет, набор необходимых интернет-сервисов и диплом участника в электронном виде.По итогам акции будет определен список активных участников по номинациям: «Образовательная организация – активный участник акции», «Учитель – активный участник акции», «Учащийся – активный участник акции», «Гражданин РФ – активный участник». Первое приглашение получили власти Таймыра.