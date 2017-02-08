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8 февраля 2017, 15:46



9 и 10 февраля в Норильске пройдет региональный отборочный фестиваль робототехники. На два дня станция юных техников превратится в настоящее поле боя для роботов.

10 февраля утро в СЮТ начнется с состязаний в категории FLL. Участники принесут на конкурс уже готовых роботов, а вот программировать их на выполнение определенных миссий придется на месте. Пока старшие ребята будут разбираться в схемах, малыши-леговцы соберут из кубиков механизм по предложенному проекту. Победителей ждут подарки и сертификаты на получение ценных призов. Цель фестиваля, по мнению организаторов, - выявить таланты в области научно-технического творчества, определить кандидатов для участия в региональных соревнованиях. В первый день пройдут соревнования Hello, Robot, где школьникам из Норильска и Дудинки предложат собрать модели роботов из конструктора «Лего», а затем запрограммировать их на выполнение четырех миссий: траектория - квест, шорт-трек, чертежник, сортировщик. У лидеров появится шанс попасть на всероссийские соревнования робототехники, которые пройдут весной в Москве.10 февраля утро в СЮТ начнется с состязаний в категории FLL. Участники принесут на конкурс уже готовых роботов, а вот программировать их на выполнение определенных миссий придется на месте. Пока старшие ребята будут разбираться в схемах, малыши-леговцы соберут из кубиков механизм по предложенному проекту. Победителей ждут подарки и сертификаты на получение ценных призов.Цель фестиваля, по мнению организаторов, - выявить таланты в области научно-технического творчества, определить кандидатов для участия в региональных соревнованиях.