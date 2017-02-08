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8 февраля 2017, 16:50



«Норникель» получил Гран-при конкурса РСПП за экологическую ответственность. Итоги конкурса подведены сегодня.

Среди победителей – компания «Норникель», отмеченная экспертами сразу в двух номинациях. Первое место компания получила «За поддержку и развитие социального предпринимательства», Гран-при конкурса – «За экологическую ответственность». Кроме того, деятельность «Норникеля» в сфере экологии и социальной ответственности отмечается и другими авторитетными российскими и международными экспертами. В частности, программа по закрытию никелевого завода в Норильске получила высокую оценку Экологического фонда имени В. И. Вернадского и была объявлена победителем в номинации «Глобальная экология». С 13 по 17 марта 2017 года в Москве состоится ежегодная Неделя российского бизнеса, организованная Российским союзом промышленников и предпринимателей. В рамках мероприятия пройдут конференции и круглые столы, касающиеся важных экономических проблем. Кроме того, на форуме пройдет награждение победителей Всероссийского конкурса «Лидеры российского бизнеса: динамика и ответственность – 2016».Среди победителей – компания «Норникель», отмеченная экспертами сразу в двух номинациях. Первое место компания получила «За поддержку и развитие социального предпринимательства», Гран-при конкурса – «За экологическую ответственность».Кроме того, деятельность «Норникеля» в сфере экологии и социальной ответственности отмечается и другими авторитетными российскими и международными экспертами. В частности, программа по закрытию никелевого завода в Норильске получила высокую оценку Экологического фонда имени В. И. Вернадского и была объявлена победителем в номинации «Глобальная экология».