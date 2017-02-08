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8 февраля 2017, 16:51



Миру – «Мир». Руководитель администрации Норильска Евгений Поздняков прокомментировал старт очередного этапа благотворительной программы ГМК «НН» «Мир новых возможностей».

Напомним, цель «Мира новых возможностей» – поддержка и стимулирование региональных общественных инициатив, создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого социально-экономического развития территорий Заполярья. «Значимость программы переоценить трудно. Кроме материальной поддержки замечательных начинаний, это еще и способ расшевелить горожан. Заявить об идее, обосновать свою цель, сформулировать, к чему ты стремишься, – это большое умение, на это решаются наиболее активные, организованные, самостоятельные, думающие норильчане. Все проекты очень востребованы городом. Надеюсь, программа будет работать и дальше. Те, кто победил, станут примером для остальных, ну, а организации, которые не получили гранты в этом году, поймут, какие приоритеты есть сегодня у территории, и это станет стимулом для их дальнейшего роста», – отметил в своем поздравлении победителям Евгений Поздняков. Программа «Мир новых возможностей» – пример социального инвестирования, на которое «Норникель» делает основную ставку в своей социальной политике. «О результатах должны знать не только те, кто победил, проекты создаются для города. И участвовать в них могут все жители либо как благополучатели, либо как волонтеры, либо как На днях грантополучателям этого года вручили дипломы победителей. В конкурсе-2016 победили 62 проекта от 52 организаций. Общая сумма, которая инвестирована в социальные проекты Норильска и Таймыра, – 55 миллионов 300 тысяч рублей. Проекты будут реализовываться с 1 марта 2017 года по 1 марта 2018 года.Напомним, цель «Мира новых возможностей» – поддержка и стимулирование региональных общественных инициатив, создание благоприятных условий и возможностей для устойчивого социально-экономического развития территорий Заполярья.«Значимость программы переоценить трудно. Кроме материальной поддержки замечательных начинаний, это еще и способ расшевелить горожан. Заявить об идее, обосновать свою цель, сформулировать, к чему ты стремишься, – это большое умение, на это решаются наиболее активные, организованные, самостоятельные, думающие норильчане. Все проекты очень востребованы городом. Надеюсь, программа будет работать и дальше. Те, кто победил, станут примером для остальных, ну, а организации, которые не получили гранты в этом году, поймут, какие приоритеты есть сегодня у территории, и это станет стимулом для их дальнейшего роста», – отметил в своем поздравлении победителям Евгений Поздняков.Программа «Мир новых возможностей» – пример социального инвестирования, на которое «Норникель» делает основную ставку в своей социальной политике.«О результатах должны знать не только те, кто победил, проекты создаются для города. И участвовать в них могут все жители либо как благополучатели, либо как волонтеры, либо как