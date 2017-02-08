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8 февраля 2017, 17:20



В пятницу, 10 февраля, стартует 18-й по счету городской фестиваль студенческого творчества «Студенческая весна».

В марте и апреле состоятся танцевальный и интеллектуальный конкурсы, а также конкурс фоторабот. По итогам фестиваля победители будут рекомендованы для участия в краевом фестивале «Студенческая весна», который пройдет в Красноярске. Организатором фестиваля по традиции выступает отдел молодежной политики управления по молодежной политике и взаимодействию с общественными объединениями. Первый этап конкурса – музыкальный - пройдет завтра в 17.00 в ГЦК. Лидеров будут выявлять в номинациях: «Эстрадный вокал», «Академический вокал», «Народный вокал», «Авторская песня», а также «ВИА, ИА».В марте и апреле состоятся танцевальный и интеллектуальный конкурсы, а также конкурс фоторабот. По итогам фестиваля победители будут рекомендованы для участия в краевом фестивале «Студенческая весна», который пройдет в Красноярске.