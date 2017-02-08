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8 февраля 2017, 17:27



Дом на Кирова, 1, отремонтированный в рамках четырехстороннего соглашения, готов принять первых жильцов.

Напомним, к ремонтным работам приступили в 2014 году. От старого дома, по сути, оставили одни стены. Первый год восстанавливали фундамент, второй – ремонтировали фасад и кровлю. К внутренним работам приступили в 2016-м. Деревянные перекрытия поменяли на железобетонные, возвели новые перегородки, смонтировали инженерные коммуникации. Завершили ремонт внутренней отделкой. Всего на комплексный капитальный ремонт было израсходовано 350 млн рублей. Квартиры будут предоставлять жильцам аварийных домов, очередникам на жилье по социальному найму и приглашенным специалистам дефицитных профессий на правах служебного жилья. «Думаю, что ремонт здесь сделан очень достойный. Люди такой делают себе сами, а здесь им предлагается уже готовое жилье. Я доволен тем, что эту улицу мы постепенно приводим в достойный вид: все старые дома в исторической части города отреставрированы, далее мы будем действовать в этом же направлении», - отметил Олег Курилов. Глава города Олег Курилов в сопровождении представителей городской администрации, жилищного фонда, управления жилищно-коммунального хозяйства и подрядчиков осмотрел новенькие квартиры, подъезды, спускались и в подполье. Норильский градоначальник дал высокую оценку проделанной работе.Напомним, к ремонтным работам приступили в 2014 году. От старого дома, по сути, оставили одни стены. Первый год восстанавливали фундамент, второй – ремонтировали фасад и кровлю. К внутренним работам приступили в 2016-м. Деревянные перекрытия поменяли на железобетонные, возвели новые перегородки, смонтировали инженерные коммуникации. Завершили ремонт внутренней отделкой. Всего на комплексный капитальный ремонт было израсходовано 350 млн рублей.Квартиры будут предоставлять жильцам аварийных домов, очередникам на жилье по социальному найму и приглашенным специалистам дефицитных профессий на правах служебного жилья.«Думаю, что ремонт здесь сделан очень достойный. Люди такой делают себе сами, а здесь им предлагается уже готовое жилье. Я доволен тем, что эту улицу мы постепенно приводим в достойный вид: все старые дома в исторической части города отреставрированы, далее мы будем действовать в этом же направлении», - отметил Олег Курилов.