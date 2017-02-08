Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

8 февраля 2017, 17:28



10 февраля в 18:00 в Музее Норильска состоится презентация выставочного проекта «От ясачного зимовья до столицы Таймыра», посвященного 350-летию города Дудинки.

История города со времени его основания и до наших дней представлена на выставке из фондов Таймырского краеведческого музея в предметах, рассказывающих о самобытной культуре коренных народов Таймыра. Это традиционное жилище кочевников тундры, меховая одежда, изделия декоративно-прикладного искусства, украшения, а также убранство русского зимовья. По фотографиям из фондов Таймырского краеведческого музея можно сравнить Дудинку начала XX века с современной столицей Таймыра. На выставке каждый желающий сможет сфотографироваться на фоне копии въездного знака столицы Таймыра или примерить национальный костюм. Дудинка – административный центр Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, территории, где компактно проживают пять арктических этносов: долганы, нганасаны, ненцы, эвенки и энцы. Основанная в 1667 году как ясачное зимовье, сегодня это современный город-порт, морские ворота Арктики.История города со времени его основания и до наших дней представлена на выставке из фондов Таймырского краеведческого музея в предметах, рассказывающих о самобытной культуре коренных народов Таймыра. Это традиционное жилище кочевников тундры, меховая одежда, изделия декоративно-прикладного искусства, украшения, а также убранство русского зимовья.По фотографиям из фондов Таймырского краеведческого музея можно сравнить Дудинку начала XX века с современной столицей Таймыра.На выставке каждый желающий сможет сфотографироваться на фоне копии въездного знака столицы Таймыра или примерить национальный костюм.