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8 февраля 2017, 17:35



Таймыр - единственный такой. Ученые Уральского федерального университета предлагают создать на полуострове национальный парк.

По мнению разработчиков проекта, парк может стать полигоном для научных исследований экосистем Арктики и программ экомониторинга. Полуостров является ключевой территорией гнездования нескольких видов перелетных птиц, местом обитания самой крупной в мире популяции дикого северного оленя и самой большой в Евразии популяции овцебыков. Кроме того, по мнению специалистов, Таймыр - это лучшая территория в мире для изучения феномена природных циклов леммингов и зависимости от них других видов животных. Авторы проекта Taimyr national park (NP) initiative не исключают разработки рекреационно-туристских и образовательных программ на территории будущего парка. Проект одобрен участниками конференции «Международное сотрудничество в Арктике: новые вызовы и векторы развития», организованной Российским советом по международным делам при поддержке Аппарата правительства России и МИД России.По мнению разработчиков проекта, парк может стать полигоном для научных исследований экосистем Арктики и программ экомониторинга.Полуостров является ключевой территорией гнездования нескольких видов перелетных птиц, местом обитания самой крупной в мире популяции дикого северного оленя и самой большой в Евразии популяции овцебыков. Кроме того, по мнению специалистов, Таймыр - это лучшая территория в мире для изучения феномена природных циклов леммингов и зависимости от них других видов животных.Авторы проекта Taimyr national park (NP) initiative не исключают разработки рекреационно-туристских и образовательных программ на территории будущего парка.