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8 февраля 2017, 17:45



«Весна» идет. Актеры Норильского заполярного театра драмы готовятся выступить на двух значимых фестивалях.

В краевую столицу 23 марта отправятся творческие команды двух норильских спектаклей: «Дядя Ваня» по пьесе А. П. Чехова (режиссер - петербуржец Петр Шерешевский, большая сцена) и постановка Тимура Файрузова «Королева красоты» по пьесе М. Мак-Донаха (малая сцена). 27 марта, в День театра, со сцены краевого драмтеатра имени Пушкина будут оглашены итоги «Театральной весны». Кстати, 12 пианино, которые в качестве реквизита и героев второго плана участвуют в постановочном действии «Дяди Вани», специально для норильского спектакля красноярцы подбирают уже сейчас. Кроме того, как уже ранее сообщалось, норильский «Дядя Ваня» станет участником показов московского фестиваля «Золотая маска» 18-19 апреля этого года. Стало известно окончательное решение экспертов краевого фестиваля «Театральная весна - 2017», отсмотревших на прошлой неделе премьеры Норильского заполярного театра драмы за 2016 год.В краевую столицу 23 марта отправятся творческие команды двух норильских спектаклей: «Дядя Ваня» по пьесе А. П. Чехова (режиссер - петербуржец Петр Шерешевский, большая сцена) и постановка Тимура Файрузова «Королева красоты» по пьесе М. Мак-Донаха (малая сцена).27 марта, в День театра, со сцены краевого драмтеатра имени Пушкина будут оглашены итоги «Театральной весны». Кстати, 12 пианино, которые в качестве реквизита и героев второго плана участвуют в постановочном действии «Дяди Вани», специально для норильского спектакля красноярцы подбирают уже сейчас.Кроме того, как уже ранее сообщалось, норильский «Дядя Ваня» станет участником показов московского фестиваля «Золотая маска» 18-19 апреля этого года.