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8 февраля 2017, 18:04



Памятный митинг, выставки, соревнования - в Норильске стартовал цикл мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества.

10 февраля в Норильской художественной галерее откроется необычная выставка, рассказывающая о доблести, подвигах и славе наших солдат. В экспозиции - предметы военной тематики: от фронтовых фотографий, наград, экипировки солдат времен Великой Отечественной войны до современного боевого оснащения последних лет. 15 февраля состоится митинг, посвященный Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Возложить цветы у памятника воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» соберутся представители власти, совета ветеранов, участники боевых действий, неравнодушные горожане. 18-го февраля на базе восьми образовательных учреждений состоится зональный этап военно-патриотического смотра «Патриот». Школьники будут состязаться в смелости и ловкости. Определит победителя компетентное жюри, в составе которого также - ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне. Сегодня в библиотеке № 4 представители местного совета ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов - Андрей Мусатов, Александр Франк, Евгений Нарушевич и помощник военного комиссара норильского комиссариата Андрей Рощин встретились со школьниками. Десятиклассникам из 17-й школы рассказали о преимуществах и особенностях срочной службы в армии и по контракту. После ребята получили возможность примерить на себя каски, бронежилеты и подержать в руках макеты оружия, сделав селфи. Экспонаты передвижного музея в понедельник увидят и другие школьники, на очередных встречах, которые пройдут в библиотеке № 4 в предстоящий понедельник.10 февраля в Норильской художественной галерее откроется необычная выставка, рассказывающая о доблести, подвигах и славе наших солдат. В экспозиции - предметы военной тематики: от фронтовых фотографий, наград, экипировки солдат времен Великой Отечественной войны до современного боевого оснащения последних лет.15 февраля состоится митинг, посвященный Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Возложить цветы у памятника воинам-интернационалистам «Черный тюльпан» соберутся представители власти, совета ветеранов, участники боевых действий, неравнодушные горожане.18-го февраля на базе восьми образовательных учреждений состоится зональный этап военно-патриотического смотра «Патриот». Школьники будут состязаться в смелости и ловкости. Определит победителя компетентное жюри, в составе которого также - ветераны боевых действий в Афганистане и Чечне.