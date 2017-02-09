Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 февраля 2017, 11:10



Убийство на свалке! Норильским следователям требуется помощь очевидцев происшествия.

По предварительным данным, 5 декабря 2016 года около 15 часов 30 минут на указанной территории на мужчину совершил наезд автомобиль КамАЗ. В связи с этим следователи просят всех, кто располагает сведениями о произошедшем или стал очевидцем данного происшествия, сообщить по телефонам: 47-24-46 или 8-950-427-71-14. Сотрудники следственного отдела по городу Норильску ГСУ СК РФ ведут проверку по факту обнаружения тела мужчины на территории захоронения мусора в районе ДОСААФ.По предварительным данным, 5 декабря 2016 года около 15 часов 30 минут на указанной территории на мужчину совершил наезд автомобиль КамАЗ.В связи с этим следователи просят всех, кто располагает сведениями о произошедшем или стал очевидцем данного происшествия, сообщить по телефонам: 47-24-46 или 8-950-427-71-14.