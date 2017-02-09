Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 февраля 2017, 11:21



Глава Норильска Олег Курилов и руководитель администрации города Евгений Поздняков поздравили работников гражданской авиации с профессиональным праздником.

Поздравляю вас с профессиональным праздником! Гражданская авиация – связующая нить между норильчанами и континентальной частью нашей страны. Преодолевая километры пути, меняя часовые пояса и климатические зоны, мы понимаем значимость работы каждого, кто причастен к гражданской авиации, занят в организации пассажирских авиаперевозок. Ценность гражданской авиации – в людях. Слаженным трудом большой команды вы обеспечиваете безопасность воздушных дорог, надежность и регулярность авиаперевозок. Особая благодарность ветеранам, внесшим весомый вклад в развитие отрасли. Вашими силами воспитано новое достойное поколение, представляющее гражданскую авиацию. С праздником! Крепкого здоровья, мирного и ясного неба и всегда мягкой посадки! Уважаемые работники гражданской авиации, ветераны отрасли!Поздравляю вас с профессиональным праздником!Гражданская авиация – связующая нить между норильчанами и континентальной частью нашей страны. Преодолевая километры пути, меняя часовые пояса и климатические зоны, мы понимаем значимость работы каждого, кто причастен к гражданской авиации, занят в организации пассажирских авиаперевозок.Ценность гражданской авиации – в людях. Слаженным трудом большой команды вы обеспечиваете безопасность воздушных дорог, надежность и регулярность авиаперевозок.Особая благодарность ветеранам, внесшим весомый вклад в развитие отрасли. Вашими силами воспитано новое достойное поколение, представляющее гражданскую авиацию.С праздником! Крепкого здоровья, мирного и ясного неба и всегда мягкой посадки!