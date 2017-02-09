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9 февраля 2017, 12:11



В Норильске открылся прием документов в первый класс. В этом году ожидают набрать 2600 первоклашек.

Приоритетным правом подачи пользуются семьи, проживающие на территории образовательного учреждения. Распоряжение администрации города о закреплении территорий размещено на официальном сайте управления образования Норильска. После 1 июля на свободные места могут претендовать все желающие. Информация об их наличии размещается на сайте образовательного учреждения. Согласно закону «Об образовании» в первый класс могут быть зачислены дети, которым на 1 сентября исполнится 6 лет и 6 месяцев. При этом в Норильске работает ряд образовательных учреждений, которые принимают детей с 6 лет. Это лицей № 3, школа № 16 (Центральный район), школа № 43 (Талнах), школа № 37 (Кайеркан). Как отметила начальник отдела организации и мониторинга общего образования УОиДО администрации города Норильска Ирина Похабова, ажиотажа по приему детей в первые классы в последние годы не наблюдается, хотя сохраняется повышенный спрос на гимназии и лицеи. Количество первоклашек тоже стабильно. В среднем ежегодно набирают около двух с половиной тысяч. В этом году ожидают примерно 2600 человек. Приоритетным правом подачи пользуются семьи, проживающие на территории образовательного учреждения. Распоряжение администрации города о закреплении территорий размещено на официальном сайте управления образования Норильска. После 1 июля на свободные места могут претендовать все желающие. Информация об их наличии размещается на сайте образовательного учреждения.Согласно закону «Об образовании» в первый класс могут быть зачислены дети, которым на 1 сентября исполнится 6 лет и 6 месяцев. При этом в Норильске работает ряд образовательных учреждений, которые принимают детей с 6 лет. Это лицей № 3, школа № 16 (Центральный район), школа № 43 (Талнах), школа № 37 (Кайеркан).Как отметила начальник отдела организации и мониторинга общего образования УОиДО администрации города Норильска Ирина Похабова, ажиотажа по приему детей в первые классы в последние годы не наблюдается, хотя сохраняется повышенный спрос на гимназии и лицеи. Количество первоклашек тоже стабильно. В среднем ежегодно набирают около двух с половиной тысяч. В этом году ожидают примерно 2600 человек.