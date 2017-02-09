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9 февраля 2017, 12:13



МФК «Норильский никель» в рамках ответной игры 1/4 финала Кубка России по мини-футболу на выезде уступил МФК «Динамо» – 2:9.

В составе динамовцев отличились Шакиров на 2-й, Арии на 6-й и 45-й, Робиньо на 13-й, Фукин на 31-й, Нандо на 33-й и 39-й, Сергеев на 40-й и Бурков на 48-й минутах. У норильчан результативные действия на счету Канивца на 21-й и Чащина на 38-й минутах. «Мне сложно что-то комментировать. Вина за поражение лежит полностью на мне. За тот состав, который начал игру. Я не нашел тех людей и не подобрал те сочетания, которые были бы способны навязать такой классной команде, как «Динамо», борьбу. По ходу матча мы пытались вернуться в игру, вроде бы, была надежда на второй тайм. Но неудачные, в первую очередь мои, действия привели к тому, что команда потерпела такое поражение. «Динамо» поздравляю с победой и выходом в полуфинал, а нам надо работать и работать», – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов. Первая встреча между командами состоялась в Норильске и завершилась боевой ничьей – 3:3. Несмотря на уверенный настрой, в ответном поединке никельщики не смогли сдержать прессинг более сильного соперника и в итоге потерпели крупное поражение.В составе динамовцев отличились Шакиров на 2-й, Арии на 6-й и 45-й, Робиньо на 13-й, Фукин на 31-й, Нандо на 33-й и 39-й, Сергеев на 40-й и Бурков на 48-й минутах. У норильчан результативные действия на счету Канивца на 21-й и Чащина на 38-й минутах.«Мне сложно что-то комментировать. Вина за поражение лежит полностью на мне. За тот состав, который начал игру. Я не нашел тех людей и не подобрал те сочетания, которые были бы способны навязать такой классной команде, как «Динамо», борьбу. По ходу матча мы пытались вернуться в игру, вроде бы, была надежда на второй тайм. Но неудачные, в первую очередь мои, действия привели к тому, что команда потерпела такое поражение. «Динамо» поздравляю с победой и выходом в полуфинал, а нам надо работать и работать», – сказал на послематчевой пресс-конференции главный тренер «Норильского никеля» Александр Соколов.