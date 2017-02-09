Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 февраля 2017, 12:32



Госавтоинспекторы Норильска разыскивают водителя, совершившего наезд на женщину на пешеходном переходе.

Сотрудники ГИБДД установили, что происшествие имело место на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 42 на Ленинском проспекте. Водитель скрылся. Для выяснения обстоятельств и установления личности водителя сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102. В дежурную часть из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что за помощью обратилась 32-летняя женщина, которая рассказала, что несколькими днями ранее – 6 февраля 2017 года около 9 часов вечера – на нее совершил наезд водитель неустановленного автомобиля. Женщине назначено амбулаторное лечение.Сотрудники ГИБДД установили, что происшествие имело место на нерегулируемом пешеходном переходе в районе дома № 42 на Ленинском проспекте. Водитель скрылся.Для выяснения обстоятельств и установления личности водителя сотрудники полиции просят всех, кто располагает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102.