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9 февраля 2017, 12:37



Юные легкоатлеты из ДЮСШ № 3 г. Норильска привезли с краевого первенства 11 медалей.

Иван Рудь – 1-е место в беге на 60 метров; 1-е место в беге на 200 метров; 1-е место в эстафете 4*200 метров. Лолита Болбочану – 2-е место в прыжках в длину; 2-е место в беге на 400 метров; 1-е место в эстафете. Глеб Дидыченко – 3-е место - прыжки в высоту; 1-е место - толкание ядра; 1-е место в эстафете. Андрей Орлов – 3-е место - прыжки в длину; 1-е место в эстафете. Кроме того, воспитанница отделения «Лыжные гонки» Мария Пустынкина привезла с первенства Сибирского федерального округа по лыжным гонкам золотую медаль в эстафете 4 х 3 км. На краевых соревнованиях норильские легкоатлеты показали отличные результаты: Иван Рудь – 1-е место в беге на 60 метров; 1-е место в беге на 200 метров; 1-е место в эстафете 4*200 метров. Лолита Болбочану – 2-е место в прыжках в длину; 2-е место в беге на 400 метров; 1-е место в эстафете. Глеб Дидыченко – 3-е место - прыжки в высоту; 1-е место - толкание ядра; 1-е место в эстафете. Андрей Орлов – 3-е место - прыжки в длину; 1-е место в эстафете. Кроме того, воспитанница отделения «Лыжные гонки» Мария Пустынкина привезла с первенства Сибирского федерального округа по лыжным гонкам золотую медаль в эстафете 4 х 3 км. Таких рекордов норильским легкоатлетам не удавалось достичь очень долго! На краевых соревнованиях норильские легкоатлеты показали отличные результаты:Иван Рудь – 1-е место в беге на 60 метров;1-е место в беге на 200 метров;1-е место в эстафете 4*200 метров.Лолита Болбочану – 2-е место в прыжках в длину;2-е место в беге на 400 метров;1-е место в эстафете.Глеб Дидыченко – 3-е место - прыжки в высоту;1-е место - толкание ядра;1-е место в эстафете.Андрей Орлов – 3-е место - прыжки в длину;1-е место в эстафете.Кроме того, воспитанница отделения «Лыжные гонки» Мария Пустынкина привезла с первенства Сибирского федерального округа по лыжным гонкам золотую медаль в эстафете 4 х 3 км.На краевых соревнованиях норильские легкоатлеты показали отличные результаты:Иван Рудь – 1-е место в беге на 60 метров;1-е место в беге на 200 метров;1-е место в эстафете 4*200 метров.Лолита Болбочану – 2-е место в прыжках в длину;2-е место в беге на 400 метров;1-е место в эстафете.Глеб Дидыченко – 3-е место - прыжки в высоту;1-е место - толкание ядра;1-е место в эстафете.Андрей Орлов – 3-е место - прыжки в длину;1-е место в эстафете.Кроме того, воспитанница отделения «Лыжные гонки» Мария Пустынкина привезла с первенства Сибирского федерального округа по лыжным гонкам золотую медаль в эстафете 4 х 3 км.Таких рекордов норильским легкоатлетам не удавалось достичь очень долго!