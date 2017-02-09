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9 февраля 2017, 12:47



Глава КНП, бывший норильчанин, подал в отставку.

Кроме того, ожидается, что будет решаться вопрос о назначении нового руководителя. При этом миноритарные акционеры КНП настаивают на проведении открытого конкурса и назначении новому гендиректору испытательного срока. Глава "Красноярскнефтепродукта" Сергей Берунов подал в отставку. Причиной увольнения стали проблемы со здоровьем. Напомним, Берунов занимает пост генерального директора с 2015 года. На следующей неделе совет директоров компании планирует рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий гендиректора и расторжении трудового договора.Кроме того, ожидается, что будет решаться вопрос о назначении нового руководителя. При этом миноритарные акционеры КНП настаивают на проведении открытого конкурса и назначении новому гендиректору испытательного срока.