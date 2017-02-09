Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 февраля 2017, 13:01



26-летний норильчанин предстанет перед судом за присвоение 180 тыс. руб. работодателя.

С заявлением в полицию обратился местный житель - индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что в ходе ревизии он выявил недостачу наличных средств в размере свыше 180 тысяч рублей. Под подозрение стражей порядка попал 26-летний мужчина, который работал продавцом в данной организации. Полицейские установили, что молодой человек в течение двух месяцев присваивал деньги из дневной выручки. Похищенные денежные средства злоумышленник ежедневно тратил на личные нужды. В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 «Присвоение или растрата». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. В ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом. Следователи отдела полиции № 3 ОМВД России по г. Норильску окончили расследование и направили в суд уголовное дело в отношении молодого человека, обвиняемого в присвоении денежных средств своего работодателя.С заявлением в полицию обратился местный житель - индивидуальный предприниматель. Мужчина сообщил, что в ходе ревизии он выявил недостачу наличных средств в размере свыше 180 тысяч рублей.Под подозрение стражей порядка попал 26-летний мужчина, который работал продавцом в данной организации.Полицейские установили, что молодой человек в течение двух месяцев присваивал деньги из дневной выручки. Похищенные денежные средства злоумышленник ежедневно тратил на личные нужды.В отношении ранее судимого мужчины возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 160 «Присвоение или растрата». Максимальная санкция данной статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. В ближайшее время злоумышленник предстанет перед судом.