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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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17:42 Пост весового контроля на Купце в ближайшее время оснастят весовым оборудованием, которое будет работать в автоматическом режиме.
15:41 Норильский колледж искусств в этом году отмечает золотой юбилей. В феврале здесь запланировали немало интересных событий.
14:50 Завтра, 10 февраля, в музее Норильска открывается выставка "От ясачного зимовья до столицы Таймыра", посвященная 350-летию города Дудинка.
13:42 В Норильске перенесен старт Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2017"
13:35 Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Норильске пройдет ряд мероприятий.
13:01 26-летний норильчанин предстанет перед судом за присвоение 180 тыс. руб. работодателя.
12:47 Глава КНП, бывший норильчанин, подал в отставку.
12:37 Юные легкоатлеты из ДЮСШ № 3 г. Норильска привезли с краевого первенства 11 медалей.
12:32 Госавтоинспекторы Норильска разыскивают водителя, совершившего наезд на женщину на пешеходном переходе.
12:25 Госавтоинспекторы Норильска разыскивают водителя, совершившего наезд на женщину на пешеходном переходе.[все новости]
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