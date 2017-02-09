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9 февраля 2017, 13:35



Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, в Норильске пройдет ряд мероприятий.

10 февраля в норильской художественной галерее откроется выставка из фондов Союза ветеранов афганской войны и локальных конфликтов, рассказывающая о доблести, подвигах и славе наших солдат. В экспозиции собраны предметы военной тематики: от фронтовых фотографий, наград, экипировки солдат времен Великой Отечественной войны до современного боевого оснащения последних лет. 15 февраля состоится митинг посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Возложить цветы у памятника воинам- интернационалистам «Черный тюльпан» соберутся представители совета ветеранов, участники боевых действий, неравнодушные горожане. 18 февраля сразу восьми образовательных учреждений состоится зональный этап военно-патриотического смотра «Патриот». Школьники будут состязаться в смелости и ловкости, определит победителя жюри, в составе которого также - ветераны боевых действий в Афгане и Чечне. 19 февраля в школе №3 уже в шестой раз пройдет традиционный турнир по карате памяти кавалера двух орденов Красной звезды, Олега Курмышева, погибшего во время операции по разведке местности в Афганистане. Цель соревнований - не только выявить сильнейших, но и сохранить память о подвиге молодого русского солдата – отметил председатель союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин. Памятная дата приурочена к годовщине вывода российских войск из Афганистана и отмечается с 2011 года. Уже вчера со школьниками в библиотеке №4 на Солнечном,2 встретились представители местного Совета ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов - Андрей Мусатов, Александр Франк, Евгений Нарушевич - и помощник военного комиссара норильского Комиссариата Андрей Рощин. Гости встречи привезли с собой экспонаты передвижного музея: каски, бронежилеты, макеты оружия. Десятиклассникам из 17 школы рассказали о преимуществах и особенностях срочной службы в армии и по контракту. После ребята получили возможность примерить на себя и подержать в руках экспонаты, сделать с ними селфи. Выставку передвижного музея в понедельник увидят и другие школьники, на очередных встречах, которые пройдут в этой же библиотеке в будущий понедельник.10 февраля в норильской художественной галерее откроется выставка из фондов Союза ветеранов афганской войны и локальных конфликтов, рассказывающая о доблести, подвигах и славе наших солдат. В экспозиции собраны предметы военной тематики: от фронтовых фотографий, наград, экипировки солдат времен Великой Отечественной войны до современного боевого оснащения последних лет.15 февраля состоится митинг посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Возложить цветы у памятника воинам- интернационалистам «Черный тюльпан» соберутся представители совета ветеранов, участники боевых действий, неравнодушные горожане.18 февраля сразу восьми образовательных учреждений состоится зональный этап военно-патриотического смотра «Патриот». Школьники будут состязаться в смелости и ловкости, определит победителя жюри, в составе которого также - ветераны боевых действий в Афгане и Чечне.19 февраля в школе №3 уже в шестой раз пройдет традиционный турнир по карате памяти кавалера двух орденов Красной звезды, Олега Курмышева, погибшего во время операции по разведке местности в Афганистане. Цель соревнований - не только выявить сильнейших, но и сохранить память о подвиге молодого русского солдата – отметил председатель союза ветеранов Афганской войны и локальных конфликтов Валерий Шабурин.