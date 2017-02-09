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9 февраля 2017, 13:42



В Норильске перенесен старт Всероссийской массовой лыжной гонки "Лыжня России - 2017"

Лыжня России должна была стартовать 11 февраля на лыжной базе "Оль-Гуль". Решение о переносе массового старта было принято из-за сильных морозов. По прогнозам 11 февраля в Норильске ожидается температура ниже -35 градусов. О дате, когда состоится забег, будет сообщено дополнительно.