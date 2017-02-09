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9 февраля 2017, 14:50



Завтра, 10 февраля, в музее Норильска открывается выставка "От ясачного зимовья до столицы Таймыра", посвященная 350-летию города Дудинка.

Посетители музея смогут сфотографироваться на фоне макета въездного знака в Дудинку и фрагмента старинной избы, примерить одежду коренных народов Севера, заглянуть в чум, покидать маут-аркан на оленьи рога. Организаторы выставки надеются, что норильчане вдохновятся всем увиденным и захотят больше узнать о соседке Дудинке, приедут в гости и в Таймырский краеведческий музей. Впервые Таймырский краеведческий музей, который в следующем году отметит 80-летие, презентует свою коллекцию в норильском музее. Дудинцы представят в документах, фотографиях, предметах быта и этнографии историю уникального заполярного города. Норильчане увидят и копию первого документа - письма государева слуги Ивашки Сорокина мангазейскому воеводе, датированную январем 1667 года. Это первое, после долгих поисков, найденное музейщиками упоминание о ясачном зимовье на реке Дудине, позволившее установить дату основания столицы Таймыра.Посетители музея смогут сфотографироваться на фоне макета въездного знака в Дудинку и фрагмента старинной избы, примерить одежду коренных народов Севера, заглянуть в чум, покидать маут-аркан на оленьи рога. Организаторы выставки надеются, что норильчане вдохновятся всем увиденным и захотят больше узнать о соседке Дудинке, приедут в гости и в Таймырский краеведческий музей.