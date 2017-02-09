Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 февраля 2017, 15:41



Норильский колледж искусств в этом году отмечает золотой юбилей. В феврале здесь запланировали немало интересных событий.

А 12 и 19 февраля НКИ устраивает в театральном зале на Комсомольской, 10, новые встречи в семейном культурно-познавательном проекте "Пойдем семьей в Концертный зал!". Зрители увидят детское театрализованное представление "Капризная принцесса" по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена "Свинопас". Это постановка студентов НКИ, которые занимаются по специальности "Постановка и театрализация культурных и массовых мероприятий". Поставил сказку преподаватель отделения Владимир Рощин, автор музыки - педагог и режиссер Андрей Слизков. В образовательном проекте НКИ для школьников младшего и среднего возраста "Классика - это интересно!" 15 февраля готовится программа "Контрасты романтического века", посвященная юбилейным датам великих композиторов - 220-летию со дня рождения Франца Шуберта и 225-летию Дж. Россини. Ведущая встречи - музыковед Вера Бабкина. Вчера в Концертном зале на улице Богдана Хмельницкого, 17 а, состоялось мероприятие по профориентации для школьников 8-9-х классов. Встреча прошла в формате концерта духового оркестра НКИ, дирижером и руководителем которого является заслуженный работник культуры РФ Николай Петров. Ребята не только услышали эстрадно-джазовые произведения, но и узнали о том, какие в колледже можно получить специальности на отделении духовых и ударных инструментов. Состоялось и прослушивание, к которому кто-то специально готовился, а некоторые смогли впервые попробовать свои силы.А 12 и 19 февраля НКИ устраивает в театральном зале на Комсомольской, 10, новые встречи в семейном культурно-познавательном проекте "Пойдем семьей в Концертный зал!". Зрители увидят детское театрализованное представление "Капризная принцесса" по мотивам сказки Г.-Х. Андерсена "Свинопас". Это постановка студентов НКИ, которые занимаются по специальности "Постановка и театрализация культурных и массовых мероприятий". Поставил сказку преподаватель отделения Владимир Рощин, автор музыки - педагог и режиссер Андрей Слизков.В образовательном проекте НКИ для школьников младшего и среднего возраста "Классика - это интересно!" 15 февраля готовится программа "Контрасты романтического века", посвященная юбилейным датам великих композиторов - 220-летию со дня рождения Франца Шуберта и 225-летию Дж. Россини. Ведущая встречи - музыковед Вера Бабкина.