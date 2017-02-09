Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 февраля 2017, 17:42



Пост весового контроля на Купце в ближайшее время оснастят весовым оборудованием, которое будет работать в автоматическом режиме.

Деньги предназначены в первую очередь для содержания дорожно-транспортной сети Норильска. Об этом в последнее время много говорят и принимают соответствующие решения на федеральном и региональном уровнях, но оказалось, что в создании специализированной службы контроля весов для большегрузного транспорта Норильск сработал на опережение, организовав такой пост на въезде в город. С 2014 года для этих целей использовался специализированный автомобиль «Передвижной пост весового контроля «Дорожная лаборатория». Машина оборудована специальным комплексом, позволяющим автоматически рассчитать ущерб, который грузовик может нанести дорогам. Если в результате проверки выявлено превышение допустимого или заявленного веса, сотрудник ДПС составляет административный протокол, в котором обозначены маршруты перевозки и предусмотрены штрафные санкции. Летом 2016 года на автодороге Норильск - Алыкель в районе поста ДПС «Купец» была оборудована площадка для дальнейшей установки стационарных весов стационарный пост весового контроля, на котором уже установлены светофор и дорожные знаки. В настоящий момент изучаются коммерческие предложения для заключению муниципального контракта на поставку весового оборудования с учетом его эксплуатации в климатических условиях Норильска. С начала 2017 года управлением автомобильных дорог Норильска было выдано 605 специальных разрешений на перевозку крупнотоннажных грузов на общую сумму 55,8 миллиона рублей, из которых 32,4 миллиона уже поступило в дорожный фонд.Деньги предназначены в первую очередь для содержания дорожно-транспортной сети Норильска. Об этом в последнее время много говорят и принимают соответствующие решения на федеральном и региональном уровнях, но оказалось, что в создании специализированной службы контроля весов для большегрузного транспорта Норильск сработал на опережение, организовав такой пост на въезде в город.С 2014 года для этих целей использовался специализированный автомобиль «Передвижной пост весового контроля «Дорожная лаборатория». Машина оборудована специальным комплексом, позволяющим автоматически рассчитать ущерб, который грузовик может нанести дорогам. Если в результате проверки выявлено превышение допустимого или заявленного веса, сотрудник ДПС составляет административный протокол, в котором обозначены маршруты перевозки и предусмотрены штрафные санкции.Летом 2016 года на автодороге Норильск - Алыкель в районе поста ДПС «Купец» была оборудована площадка для дальнейшей установки стационарных весов стационарный пост весового контроля, на котором уже установлены светофор и дорожные знаки. В настоящий момент изучаются коммерческие предложения для заключению муниципального контракта на поставку весового оборудования с учетом его эксплуатации в климатических условиях Норильска.