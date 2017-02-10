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10 февраля 2017, 12:21

Меры социальной поддержки граждан в Красноярском крае могут быть расширены. Соответствующие поправки накануне рассмотрели в Законодательном собрании Красноярского края.


Вопрос рассмотрели на заседании комитета по охране здоровья и социальной политике. Министр социальной политики края Галина Пашинова доложила депутатам, что в принятый в 2015 году Закон о социальном обслуживании граждан, необходимо внести некоторые изменения и уточнения.
«В целом социальное обслуживание населения можно разделить на три формы: стационарное, полустационарное и на дому. Предлагаемые поправки касаются расширения перечня категорий, которые имеют право на получение социальной помощи в полустационарной форме и на дому. Речь идет о родителях ребенка-инвалида и ребенка, который находится в социально опасном положении», - отметила министр.
Как пояснила Пашинова, на сегодняшний день, чтобы воспользоваться помощью социального психолога, гражданам необходимо предоставить справку, что семья находится в тяжелом материальном положении. Предлагаемые изменения позволят оказывать помощь этим людям без наличия такого документа.
Что касаемо помощи детям, находящимся в социально опасном положении, т. е. проживающим в неблагополучных семьях, этот вопрос особенно актуален. На сегодняшний день в регионе на учете стоят 3600 таких семей.
Кроме того, вносимые изменения расширят возможности оказания помощи женщинам, находящимся в трудной жизненной ситуации. В частности, у них появится возможность получить меры поддержки в социальных гостиницах.
Парламентарии уточнили, необходимо ли будет дополнительное финансирование в связи с вносимыми поправками. Министр подчеркнула, что вносимые поправки не потребуют дополнительных средств, оказание помощи будет осуществляться за счет выделенных бюджетом объемов.
Подытоживая обсуждения, на комитете решили рекомендовать документ к рассмотрению и принятию в первом чтении на сессии Законодательного собрания. При этом подчеркнули, что ко второму чтению министерству необходимо доработать предлагаемые поправки.
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    Список новостей

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