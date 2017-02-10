Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

10 февраля 2017, 12:21



Госдума предлагает давать детям двойные фамилии.

Поправкой, которую предлагается внести в законопроект о запрете на «экзотические» имена, оговаривается, что фамилия ребенка может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом, сообщает РБК. Сейчас у ребенка может быть двойная фамилия, если она есть у одного из родителей. По мнению авторов законопроекта, такая норма «уберет семейные конфликты». Ряд депутатов Госдумы выступил с инициативой позволить родителям давать ребенку двойную фамилию, образованную посредством присоединения фамилий отца и матери в любом порядке.Поправкой, которую предлагается внести в законопроект о запрете на «экзотические» имена, оговаривается, что фамилия ребенка может состоять не более чем из двух фамилий, соединенных при написании дефисом, сообщает РБК. Сейчас у ребенка может быть двойная фамилия, если она есть у одного из родителей.По мнению авторов законопроекта, такая норма «уберет семейные конфликты».